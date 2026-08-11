El fuerte terremoto que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 también sorprendió a figuras internacionales que se encontraban en el país. Entre ellas estuvo el cantante español David Bisbal, quien vivió el movimiento telúrico desde Bogotá y posteriormente compartió con sus seguidores cómo fueron los momentos de angustia que experimentó.

Bisbal se encuentra en la capital colombiana en medio de la grabación de Operación Triunfo Estados Unidos, la nueva edición del reconocido formato musical de Telemundo, junto con Ana Bárbara y Ximena Sariñana. El programa se graba en las instalaciones de RCN Televisión, en Bogotá.

El cantante, que regresó al universo de Operación Triunfo 25 años después de su participación en la primera edición española, utilizó sus stories de Instagram para mostrar la intensidad con la que percibió el sismo desde el lugar donde se hospedaba.

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En uno de los videos se observa el movimiento de distintos objetos dentro de su habitación en el hotel donde se hospeda mientras el artista reacciona con evidente preocupación ante la fuerza del temblor. En medio de la tensión del momento, Bisbal expresó: “Espero no pase nada Dios mío. Por favor virgencita ya”.

La reacción refleja el desconcierto que generó el movimiento sísmico que tuvo como epicentro en San José del Palmar, Chocó, a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá. Aunque en la capital el impacto fue principalmente perceptible por el fuerte movimiento y las evacuaciones preventivas, las consecuencias fueron mucho más graves en otras zonas del país.

Horas después, ya con mayor tranquilidad, el intérprete de Ave María volvió a sus redes sociales para contar en primera persona lo ocurrido. En su relato explicó que despertarse con un temblor de semejante intensidad fue una experiencia que inicialmente le provocó pánico.

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“Hola mi gente. Bueno lo cierto es que haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá ha sido de pánico al principio, pero después de un minuto aproximadamente pues todo acabó”, relató el artista.

Bisbal también explicó que, tras el movimiento, comenzaron a sonar numerosas alarmas en el entorno donde se encontraba. Según contó, se trataba de protocolos activados en otros edificios cercanos al suyo. “Empezaron a sonar un montón las alarmas, por protocolos de otros edificios que estaban colindantes al mío”, afirmó.

El cantante aclaró que, en la zona de Bogotá donde se encontraba, la situación no pasó a mayores, pero reconoció la dimensión de la emergencia que se vivía en otras regiones colombianas. “Por suerte en Bogotá no pasó nada”, señaló antes de referirse a la situación en otros puntos del territorio nacional.

El sismo ocurrió aproximadamente a las 7:34 de la mañana y alcanzó una magnitud de 7.4, de acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano. El epicentro fue localizado en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad cercana a los 96 kilómetros. El movimiento fue sentido en amplias zonas del país.

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Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío son algunos de los departamentos con mayores afectaciones. Bisbal no se limitó a contar su propia experiencia. El artista aprovechó sus redes sociales para expresar solidaridad con quienes sufrieron las consecuencias más graves del terremoto.

“Quiero enviar un saludo y un beso muy fuerte a todas las personas afectadas y bueno pues estamos todos con el corazón en un puño”, manifestó. El español cerró su mensaje con la conmovedora frase “estamos todos con el corazón en un puño”.