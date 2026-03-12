David Bisbal sacó fuerzas y volvió al trabajo, tras atravesar el fallecimiento de su padre

David Bisbal sufrió el pasado 10 de febrero uno de los mayores dolores de su vida con el fallecimiento de su padre, José Bisbal, después de varios años luchando contra la delicada enfermedad de Alzheimer.

David Bisbal y su hermana, desconsolados, dejaron ver lo que sienten, tras enterarse de la muerte de su padre: “Estamos devastados”

Devastado, pero agradecido por haber podido disfrutar de su padre hasta el último momento, el artista se despidió públicamente con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales:

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió, acompañando su homenaje público al boxeador con varias imágenes de su juventud.

Horas después, y luego de velar a su padre en la más estricta intimidad acompañado por su madre, María Ferre, sus hermanos María del Mar y José María, y su mujer Rosanna Zanetti, el cantante español sacó fuerzas para atender a la prensa a las afueras de donde velaron el cuerpo.

El cantante apareció tras la repentina muerte de su padre. Foto: Getty Images

“He sentido muchas muestras de cariño, estoy muy agradecido. Pepe ha estado rodeado de sus hijos, de sus nietos, de todos sus hermanos, de sus amigos. Y, bueno, en nombre de todos, les agradezco en el alma. Son momentos delicados, pero estamos también tranquilos porque mi padre ahora está en paz. Un saludo”, dijo muy emocionado ante las cámaras de Europa Press.

Un mes después, en el que el cantante ha estado alejado del foco mediático y concentrado en su familia, David Bisbal volvió a su trabajo como embajador de la primera campaña de una nueva bebida energética.

En su más reciente reaparición, el cantante se dejó ver muy sonriente, revelando cómo se encuentra tras atravesar el gran dolor de la muerte de su padre: “Bien, bien, todo bien. Ya empezando a trabajar y preparando todo. Ya todo muy bien y muy consciente y muy acompañado, gracias a Dios”, señaló.

Además, en momentos anteriores también mencionó: “Vale, mira, yo estoy aquí para agradecer porque sinceramente he sentido muchas muestras de cariño, estoy muy agradecido. Pepe ha estado rodeado de sus hijos, de sus nietos, de todos sus hermanos, de sus amigos. Y, bueno, en nombre de todos tus compañeros también, para tus compañeros de la prensa, que sé que han mandado muchas muestras de cariño, os agradezco en el alma. Son momentos delicados, pero estamos también tranquilos porque mi padre ahora está en paz. Un saludo”, dijo.

Además, aprovechó su primera aparición pública desde que perdió a su padre para agradecer los mensajes de apoyo y cariño que ha recibido tanto de la prensa como de la Federación de Boxeo, “también de mi padre... Todo muy bien, ha sido... ha sido muy bonito todo, lo agradezco. Un beso muy fuerte, concluyó”.