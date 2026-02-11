Gente

David Bisbal y su hermana, desconsolados, dejaron ver lo que sienten, tras enterarse de la muerte de su padre: “Estamos devastados”

David y María del Mar también hablaron de la felicidad que sienten, en medio del dolor.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

11 de febrero de 2026, 8:59 a. m.
El cantante David Bisbal reaccionó a la muerte de su padre
El cantante David Bisbal reaccionó a la muerte de su padre Foto: Tomado de Facebook @davidbisbal

Es un momento complejo para el cantante español David Bisbal y su familia, pues falleció su padre, José Bisbal Carrillo el pasado martes 10 de febrero en su Almería natal a los 84 años.

David Bisbal se refiere a su hermano, tras quedar en silla de ruedas por negligencia médica: “para mí es ejemplo de superación”

El exboxeador que llegó a ganar 7 Campeonatos de España en la categoría de peso ligero en la década de los 60, convirtiéndose en uno de los púgiles más populares de nuestro país, padecía Alzheimer desde hace años y, luego de sufrir un empeoramiento en su enfermedad en los últimos tiempos, falleció acompañado y recibiendo el cariño de su mujer María Ferre, y sus tres hijos: José María, María del Mar y el cantante.

David Bisbal no dudó en aplazar todos sus compromisos profesionales para regresar a su tierra y estar al lado de su padre hasta el último minuto.

El artista español David Bisbal.
El artista español David Bisbal. Foto: Foto. Tomada de Fan Page de Facebook

David Bisbal se despidió de su padre con un sentimental mensaje

David, devastado, se despidió de su padre con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales minutos después de darse a conocer la triste noticia:

Gente

Britney Spears habría tomado radical decisión que impactaría su futuro; destapan detalles millonarios

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 11 de febrero

Gente

Horóscopo para este miércoles, 11 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 11 de febrero, según Walter Mercado

Gente

Pipe Bueno destapó el motivo por el que no tuvo relaciones íntimas durante un año completo

Gente

Falleció la madre de Jorge Alfredo Vargas; Noticias Caracol lo confirmó en vivo

Gente

Manuela Gómez recibió propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’; su hija entró al reality

Gente

Murió el papá de David Bisbal a los 84 años; dio desgarrador mensaje de despedida

Gente

David Bisbal se refiere a su hermano, tras quedar en silla de ruedas por negligencia médica: “para mí es ejemplo de superación”

Gente

Carolina Cruz rompió en llanto por ‘culpa’ de Iván Lalinde; mostró emotiva historia sobre fuerte enfermedad

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió junto a varias imágenes de Pepe Bisbal en su juventud.

Mientras el cantante accedía al tanatorio de Almería para dar su último adiós a su padre acompañado por su mujer Rosanna Zanetti, su hermana María del Mar Bisbal sacaba fuerzas de donde no las tenía para atender a la prensa en el momento en el que llegó a la capilla ardiente acompañada por varios familiares.

“Muchísimas gracias a todos. Estamos devastados, pero bueno, estamos contentos porque está descansando. Se ha ido feliz al lado nuestro, de nuestra mano y todo nuestro amor”, expresó, sin poder ocultar su tristeza y vestida de riguroso luto, confesando que se queda con “todos” los momentos de la vida de su padre.

Padre de David Bisbal, quien padecía alzheimer y falleció el pasado 10 de febrero.
Padre de David Bisbal, quien padecía alzheimer y falleció el pasado 10 de febrero. Foto: Instagram: @davidbisbal

Respecto a cómo se encuentra David Bisbal luego de darse a conocer el fallecimiento de su padre, su hermana reveló que, al igual que el resto de su familia, “todos estamos contentos porque él (en referencia a su padre) está feliz ya”.

En la publicación que realizó el cantante español en su cuenta de Instagram, varios de sus amigos, colegas y también seguidores, le dejaron mensajes de condolencias:

“Abrazo al alma”; “Cuanto lo siento corazón, ellos viven eternamente en nuestros corazones y su sangre siempre correrá por la tuya”; “Mi más sentido pésame para ti y toda tu familia. Vuelta alto Don Pepe, descanse en paz”; “Cuanto lo siento David! Mucha fuerza para toda la familia, como bien dices, se queda en tu corazón siempre. Un beso”, fueron algunos de los mensajes que recibió el cantante.

Más de Gente

El cantante David Bisbal reaccionó a la muerte de su padre

David Bisbal y su hermana, desconsolados, dejaron ver lo que sienten, tras enterarse de la muerte de su padre: “Estamos devastados”

Britney Spears

Britney Spears habría tomado radical decisión que impactaría su futuro; destapan detalles millonarios

Niño Prodigio: mensajes para una nueva semana.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 11 de febrero

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo para este miércoles, 11 de febrero, según Nana Calistar

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 11 de febrero, según Walter Mercado

“A mi me dio covid, 15 días antes que naciera mi hijo”: Pipe Bueno

Pipe Bueno destapó el motivo por el que no tuvo relaciones íntimas durante un año completo

Jorge Alfredo Vargas

Falleció la madre de Jorge Alfredo Vargas; Noticias Caracol lo confirmó en vivo

La pareja e hija de Manuela Gómez ingresaron a La casa de los famosos por medio de un 'congelados'.

Manuela Gómez recibió propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’; su hija entró al reality

Los nuevos participantes del 'realiy' actuaron en populares novelas colombianas.

Actores de ‘Vecinos’ y ‘Pasión de gavilanes’ llegan a ‘La casa de los famosos’; causaron polémica

Maluma y Yeison Jiménez.

Maluma anunció canción con Yeison Jiménez tras un mes de su muerte: publicó conmovedor video

Noticias Destacadas