David Bisbal y su hermana, desconsolados, dejaron ver lo que sienten, tras enterarse de la muerte de su padre: “Estamos devastados”

Es un momento complejo para el cantante español David Bisbal y su familia, pues falleció su padre, José Bisbal Carrillo el pasado martes 10 de febrero en su Almería natal a los 84 años.

David Bisbal se refiere a su hermano, tras quedar en silla de ruedas por negligencia médica: “para mí es ejemplo de superación”

El exboxeador que llegó a ganar 7 Campeonatos de España en la categoría de peso ligero en la década de los 60, convirtiéndose en uno de los púgiles más populares de nuestro país, padecía Alzheimer desde hace años y, luego de sufrir un empeoramiento en su enfermedad en los últimos tiempos, falleció acompañado y recibiendo el cariño de su mujer María Ferre, y sus tres hijos: José María, María del Mar y el cantante.

David Bisbal no dudó en aplazar todos sus compromisos profesionales para regresar a su tierra y estar al lado de su padre hasta el último minuto.

El artista español David Bisbal. Foto: Foto. Tomada de Fan Page de Facebook

David Bisbal se despidió de su padre con un sentimental mensaje

David, devastado, se despidió de su padre con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales minutos después de darse a conocer la triste noticia:

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió junto a varias imágenes de Pepe Bisbal en su juventud.

Mientras el cantante accedía al tanatorio de Almería para dar su último adiós a su padre acompañado por su mujer Rosanna Zanetti, su hermana María del Mar Bisbal sacaba fuerzas de donde no las tenía para atender a la prensa en el momento en el que llegó a la capilla ardiente acompañada por varios familiares.

“Muchísimas gracias a todos. Estamos devastados, pero bueno, estamos contentos porque está descansando. Se ha ido feliz al lado nuestro, de nuestra mano y todo nuestro amor”, expresó, sin poder ocultar su tristeza y vestida de riguroso luto, confesando que se queda con “todos” los momentos de la vida de su padre.

Padre de David Bisbal, quien padecía alzheimer y falleció el pasado 10 de febrero. Foto: Instagram: @davidbisbal

Respecto a cómo se encuentra David Bisbal luego de darse a conocer el fallecimiento de su padre, su hermana reveló que, al igual que el resto de su familia, “todos estamos contentos porque él (en referencia a su padre) está feliz ya”.

En la publicación que realizó el cantante español en su cuenta de Instagram, varios de sus amigos, colegas y también seguidores, le dejaron mensajes de condolencias:

“Abrazo al alma”; “Cuanto lo siento corazón, ellos viven eternamente en nuestros corazones y su sangre siempre correrá por la tuya”; “Mi más sentido pésame para ti y toda tu familia. Vuelta alto Don Pepe, descanse en paz”; “Cuanto lo siento David! Mucha fuerza para toda la familia, como bien dices, se queda en tu corazón siempre. Un beso”, fueron algunos de los mensajes que recibió el cantante.