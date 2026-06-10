Detalles del inesperado encuentro privado entre Bad Bunny y el papa León XIV en el Bernabéu

El panorama cultural y religioso internacional registró un cruce de alta repercusión mediática. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó el martes 9 de junio que el artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido globalmente como Bad Bunny, sostuvo un breve encuentro privado con el papa León XIV en Madrid, España.

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El hecho ocurrió tras la finalización de un multitudinario acto litúrgico liderado por el pontífice en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de su visita apostólica al país europeo.

La coincidencia de ambas figuras en la capital española ya había despertado el interés de la opinión pública. Mientras el líder de la Iglesia católica cumplía con una agenda enfocada en mensajes sociales, el exponente de la música urbana se encontraba en la ciudad como parte de su gira internacional titulada Debí tirar más fotos.

Ante las crecientes especulaciones en redes sociales y medios de comunicación, la Santa Sede detalló el acercamiento. En declaraciones ofrecidas a los periodistas en Barcelona, Matteo Bruni precisó que el intérprete asistió al evento religioso acompañado por su núcleo familiar y personal cercano.

El papa León XIV bendijo la noche del miércoles por la noche la torre más alta de famosa basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Foto: AFP

“Estaba con su familia y otras personas”, explicó Bruni, añadiendo que el pontífice “los saludó brevemente antes de salir del estadio”.

De acuerdo con el reporte oficial, el intercambio se produjo de manera reservada en las instalaciones del recinto deportivo, justo antes de que el jerarca de la Iglesia católica abandonara el lugar.

Con esta declaración, las autoridades eclesiásticas validaron las versiones iniciales publicadas por la cadena radial española Los 40, que había adelantado la existencia de gestiones discretas entre el entorno del cantante y la Conferencia Episcopal Española.

El interés por una posible interacción entre el pontífice y el exponente urbano no fue casual. Durante el vuelo que lo trasladaba hacia Madrid, el papa León XIV realizó un comentario en el que aludía al impacto global del artista y, específicamente, a su éxito Tití me preguntó.

Dicha mención fue interpretada por analistas y seguidores como un gesto de apertura y un intento de tender puentes de comunicación con las nuevas generaciones, sector en el cual el puertorriqueño ejerce una influencia notable.

Paralelamente, la estancia de Bad Bunny en territorio ibérico ha estado bajo el foco público. Su actual gira musical ha sido descrita por su equipo de trabajo como una plataforma de reivindicación de las raíces latinoamericanas, la memoria y la identidad.

Bad Bunny generó una gran ola de comentarios por su presentación en el Super Bowl, en español, con críticas fuertes a medidas impuestas por Estados Unidos contra los latinoamericanos. Foto: Afp

Al coincidir geográficamente con la comitiva papal, los rumores sobre una audiencia o saludo protocolario aumentaron de forma exponencial.

Pese a la confirmación del suceso, el diálogo sostenido entre ambas figuras permanece bajo estricta reserva. Al tratarse de un saludo de carácter privado y fuera de la agenda oficial de audiencias de Estado, no se contó con acceso a los medios de comunicación ni se emitieron comunicados conjuntos.

Respecto a las imágenes que circulan en internet, el portavoz de la Santa Sede fue enfático en aclarar que todo el material audiovisual disponible en las plataformas digitales corresponde estrictamente al desarrollo del acto multitudinario en el estadio Bernabéu, y no al momento específico del saludo privado.

La visita del papa León XIV a España se ha caracterizado por un fuerte componente social, abordando en sus alocuciones públicas y vigilias, temas críticos como la salud mental y la prevención de los feminicidios. Por su parte, Bad Bunny se consolida como uno de los productos culturales de exportación más importantes de la región caribeña hacia el mundo.