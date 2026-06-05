Elenco de lujo: Penélope Cruz se suma a Toy Story 5; este es el personaje que interpretará

En medio de la gran expectativa por el estreno de la quinta entrega de Toy Story, Disney y Pixar confirmaron que la actriz española Penélope Cruz hará parte del elenco de voces de la nueva entrega de una de las franquicias animadas más exitosas de la historia.

La participación de la actriz española llega en forma de cameo con un nuevo personaje llamado Flamenco, un juguete que integra una pequeña pero influyente comunidad de objetos olvidados en un patio trasero. Allí también se encuentran otros personajes inéditos interpretados por dos figuras ampliamente reconocidas de la música en español: el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien dará voz a Pizza con Anteojos, y el productor argentino Bizarrap, encargado del personaje Santa de Jardín.

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Según la información oficial revelada por Disney y Pixar, la voz de Penélope Cruz estará presente tanto en la versión en español para Latinoamérica como en la de España, una decisión que busca mantener la identidad del personaje en ambos mercados y aprovechar el reconocimiento internacional de la actriz.

Una estrella del cine internacional

La llegada de Penélope Cruz a Toy Story 5 representa un nuevo capítulo en una carrera que se ha consolidado durante más de tres décadas. Considerada una de las intérpretes españolas más importantes de la historia reciente, la actriz alcanzó reconocimiento mundial gracias a producciones como Jamón, jamón, Abre los ojos, Vanilla Sky, Volver, Vicky Cristina Barcelona, Nine, Piratas del Caribe: En Mareas misteriosas y Madres paralelas.

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Penélope Cruz en la alfombra de los Premios Óscar 2025 Foto: Getty Images via AFP

Su trayectoria ha sido distinguida con numerosos reconocimientos. En 2009 hizo historia al convertirse en la primera actriz española en ganar un Premio Oscar gracias a su interpretación en Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen. Además, ha recibido nominaciones adicionales a los premios de la Academia y ha sido galardonada en certámenes de prestigio internacional como los Premios Goya, el Festival de Cannes y los Premios David di Donatello.

Su incorporación a una franquicia del tamaño de Toy Story añade un componente de prestigio artístico a una producción que también apuesta por conectar con nuevas generaciones mediante figuras de la música y la cultura popular contemporánea.

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Los juguetes frente a la tecnología

La trama gira en torno a la llegada de Lilypad, una nueva tableta tecnológica que desarrolla una relación privilegiada con Bonnie. Foto: Pixar

En esta quinta entrega, Pixar plantea un conflicto que refleja una realidad cada vez más presente en la vida cotidiana de niños y familias. La historia mostrará a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes enfrentándose a un desafío diferente a los vistos en películas anteriores: la competencia de la tecnología.

La trama gira en torno a la llegada de Lilypad, una nueva tableta tecnológica que desarrolla una relación privilegiada con Bonnie y que posee ideas propias sobre lo que considera mejor para ella. La presencia de este dispositivo pone en riesgo el propósito fundamental de los juguetes: acompañar y estimular el juego tradicional.

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La quinta entrega de Toy Story 5 llegará a todas las salas de cine mundial el 17 de junio 2026. Foto: Pixar

La pregunta central de la película es sencilla pero poderosa: ¿podrá el juego imaginativo sobrevivir en una época dominada por las pantallas?

El largometraje contará nuevamente con varios de los personajes clásicos de la saga. En la versión original en inglés regresan Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie. A ellos se suma la actriz Greta Lee, quien interpretará precisamente a Lilypad.

Toy Story 5 está dirigida por Andrew Stanton, ganador del premio Óscar y una de las figuras creativas más influyentes de Pixar. Stanton ha participado en títulos fundamentales del estudio como Buscando a Nemo, Wall-E y varias entregas de Toy Story. La codirección corre por cuenta de Kenna Harris, mientras que la producción está a cargo de Lindsey Collins.

La película también marcará el regreso del compositor Randy Newman, otro nombre inseparable de la identidad de la franquicia. Ganador del Oscar y autor de canciones emblemáticas como You’ve Got a Friend in Me, Newman volverá a encargarse de la banda sonora original.