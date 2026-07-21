Desde LaLiga lanzan durísimo señalamiento contra la Fifa tras el título mundial de España: “Sistema viciado”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, cuestionó a la Fifa tras el anuncio de conversaciones sobre la posibilidad de ampliar a 64 selecciones el Mundial de 2030. El dirigente de la principal liga de fútbol de España, considerada una de las más importantes del mundo, acusó al organismo de “destruir la industria del fútbol”.

Sus declaraciones, entregadas en exclusiva a la prensa italiana, han generado revuelo en el Viejo Continente.

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Tebas juzgó que el momento de Gianni Infantino “ha terminado” en la presidencia de la Fifa, denunciando en La Gazzetta dello Sport un “sistema viciado desde la base”, que permite al mandatario dirigir la entidad que regula el fútbol mundial desde hace una década.

“Aumentar el número de selecciones no tiene ningún sentido. La industria del fútbol no se resume al Mundial, por muy importante que sea. Están destruyendo la industria del fútbol, la que genera decenas de miles de empleos, por un evento que dura 40 días y que solo afecta a una minoría de jugadores”, afirmó Tebas.

“Hemos expresado en numerosas ocasiones nuestras preocupaciones por el calendario de competiciones. Y ahora quieren organizar un Mundial de 64 equipos”, lamentó el dirigente español, quien destacó que “son las competiciones nacionales las que hacen vivir este deporte”.

Javier Tebas, presidente de la LaLiga de España, en una comparecencia. Foto: X de @oltsport_

“Necesitamos menos selecciones y una mayor protección al fútbol nacional en todos los niveles. No se dan cuenta y toman decisiones de una forma irresponsable”, añadió Tebas en la entrevista.

Javier Tebas contra Gianni Infantino

Durante la apertura del Mundial en junio pasado, Infantino hizo mención a “conversaciones sobre una ampliación a 64 equipos” por el centenario del Mundial en 2030, que se celebrará principalmente en España, Portugal y Marruecos, pero que también incluirá partidos en Paraguay, Uruguay y Argentina. Para muchos, una idea innovadora, pero para otros ha traído fuertes críticas.

El presidente de la Uefa, Aleksander Čeferin también señaló en abril pasado que un formato de este tipo no era “una buena idea para el Mundial ni para los procesos de clasificación europeos”.

De esta manera, en Europa han mostrado resistencia a la propuesta de Infantino de ampliar los cupos en el máximo torneo de la Fifa. Además, han destacado que el formato con 48 selecciones clasificadas permitió nuevas experiencias y desarrollos, además de generar miles de millones de dólares en ingresos.

Gianni Infantino, presidente de la Fifa en el estadio de Miami Foto: Getty Images

Todo apunta a que la Fifa apruebe este nuevo formato, aunque deberá contar con el respaldo de varias confederaciones. La Conmebol y la Concacaf parecen tener el apoyo necesario para que la propuesta se convierta en una realidad.