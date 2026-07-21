Galatasaray respondió a la oferta de 33 millones de euros por Dávinson Sánchez: esto decidieron

Galatasaray no quiere desprenderse de Dávinson Sánchez. A pesar de una segunda oferta de 33 millones de euros por parte del Como, la respuesta fue negativa y el colombiano se queda en Estambul hasta nueva orden.

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Ali Naci Küçük, famoso periodista turco, aseguró que la postura del club sigue sin moverse. Como Calcio, club de la Serie A de Italia, dobló la apuesta para quedarse con Dávinson y volvió a recibir un ‘no’ desde Galatasaray.

“Galatasaray ha rechazado nuevamente la oferta de 30+3 millones de euros que llegó desde el Como por Dávinson Sánchez”, informó Küçük.

El defensor caucano fue fundamental para la Selección Colombia en la fase de grupos y los dieciseisavos de final. Aunque contra Suiza falló uno de los penales, había hecho un partido casi perfecto en los 120 minutos de tiempo reglamentario y prórroga.

Justo después de quedar eliminado, Dávinson Sánchez recibió llamadas del Como para sumarse al proyecto bajo las órdenes de Cesc Fàbregas. “Como le ha ofrecido a Davinson un salario neto de 3.5 millones de euros. Dávinson cobra 4.5 millones de euros en el Galatasaray y tampoco tiene una actitud del tipo que quiera irse”, agregó el periodista citado.

El gran atractivo para Dávinson Sánchez es que Como está clasificado a la próxima edición de la Champions League y fue el equipo revelación de la Serie A en la temporada pasada.

Fabregas estaría interesado en sus servicios como titular en la zaga de centrales; sin embargo, no han alcanzado las expectativas de Galatasaray.

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Todavía hay margen de maniobra para la dirigencia de Como si quieren seguir adelante en las negociaciones por Dávinson Sánchez, pero ante las respuestas negativas es probable que empiecen a buscar otros candidatos.

Su contrato con Galatasaray tiene vigencia hasta mediados de 2029 y el cuerpo técnico de Okan Buruk lo considera una pieza importante para los objetivos de la próxima campaña.

Dávinson Sánchez, titular con Colombia en el último partido ante Costa Rica en Bogotá. Foto: Getty Images

Jugadores colombianos cambian de equipo

Hasta ahora solo uno de los convocados ha cambiado de equipo tras el Mundial 2026. David Ospina pasó página por su salida de Atlético Nacional y firmó como nuevo arquero de Atlante hasta junio de 2027.

Jhon Jáder Durán, que no fue convocado por Néstor Lorenzo, también modifica sus colores en Europa. El delantero de 22 años firmó como nuevo jugador de Benfica y compartirá vestuario con Richard Ríos en Portugal.

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Otros jugadores de la Selección Colombia como Gustavo Puerta y James Rodríguez están pendientes de definir su futuro. El mediocampista vallecaucano tiene ofertas de Portugal, España, Inglaterra y Alemania, mientras que el volante cucuteño está como agente libre tras finalizar el contrato con Minnesota United.