Culminado el Mundial 2026, las fechas de inicio de Liga Premier, Bundesliga, LaLiga, Serie A y Ligue 1

Terminada la Copa del Mundo, los futboleros por naturaleza se preguntan cuándo inician las ligas más llamativas de Europa.

La primera en salir a escena será la liga española (15 de agosto), con su seleccionado como campeón mundial y con la expectativa de los fichajes de Real Madrid y Barcelona, principalmente.

Luego saldrá a escena la poderosa Liga Premier (21 de agosto), con los grandes de siempre buscando el título, con Tottenham buscando volver a ser protagonista, tras salvarse de caer a la B y con el Arsenal como vigente campeón. Ese mismo día arrancará la liga de Francia (21 de agosto), con PSG de nuevo como favorito y como vigente bicampeón, también, de la UEFA Champions League.

El 22 de agosto dará inicio la Serie A, el Calcio, el fútbol de Italia y, por último, el 28 de agosto dará inicio la competencia en Alemania.

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Así se jugará la primera fecha en las ligas europeas más reconocidas:

Premier League

Trofeo que ganará el campeón de la Premier League Foto: Getty Images

La fecha 1 será el 21 de agosto y se jugará viernes, sábado, domingo y lunes.

Viernes 21 de agosto:

Arsenal vs. Coventry City

Sábado 22 de agosto:

Hull City vs. Manchester United

Ipswich Town vs. Sunderland

Nottingham Forest vs. Leeds United

Everton vs. Crystal Palace

Brentford vs. Tottenham Hotspur

Domingo 23 de agosto:

Brighton vs. Aston Villa

Manchester City vs. Bournemouth

Newcastle United vs. Liverpool

Lunes 24 de agosto:

Fulham vs. Chelsea

Bundesliga

Luis Díaz, jugador colombiano al servicio de Bayern Múnich Foto: Getty Images

La liga en Alemania, con Luis Díaz como máximo referente de los colombianos, dará inicio el 28 de agosto de 2026. La fecha 1 se disputará entre dicho viernes y se prolongará hasta el domingo.

Viernes 28 de agosto:

Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart

Sábado 29 de agosto:

FC Colonia vs. TSG Hoffenheim

Mainz 05 vs. SC Paderborn

Unión Berlín vs. Eintracht Frankfurt

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach

SV Elversberg vs. Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund vs. Hamburgo SV

Domingo 30 de agosto:

SC Friburgo vs. Werder Bremen

FC Augsburgo vs. Schalke 04

LaLiga

Banderín de tiro de esquina en el Camp Nou, estadio del FC Barcelona. Foto: Europa Press via Getty Images

LaLiga, como se le conoce a La Liga Española, dará inicio el 15 de agosto. Y la primera fecha se jugará de la siguiente manera, extendiéndose durante dos semanas.

Sábado 15 de agosto:

Alavés vs. Getafe

Sevilla vs. Rayo Vallecano

Domingo 16 de agosto:

Racing de Santander vs. Villarreal

Espanyol vs. Levante

Celta de Vigo vs. Osasuna

Lunes 17 de agosto:

Deportivo La Coruña vs. Elche

Miércoles 19 de agosto:

Atlético de Madrid vs. Málaga

Martes 25 de agosto:

Valencia vs. Real Betis

Miércoles 26 de agosto:

Real Madrid vs. Real Sociedad

Jueves 27 de agosto:

FC Barcelona vs. Athletic Club

Serie A

El centrocampista italiano del Inter de Milán, Davide Frattesi, celebra un go de su equipo con sus compañeros Foto: AFP

El campeonato en Italia arrancará el 22 de agosto de 2026 y la primera fecha se jugará entre ese sábado y el lunes.

Sábado 22 de agosto:

Udinese vs. Como

Inter de Milán vs. Monza

Parma vs. Cagliari

Genoa vs. Napoli

Domingo 23 de agosto:

Venezia vs. Lecce

Frosinone vs. Juventus

Torino vs. AC Milan

Atalanta vs. Sassuolo

Lunes 24 de agosto:

Bologna vs. Lazio

AS Roma vs. Fiorentina

Ligue 1

La liga francesa, con el poderoso PSG domingo su liga a placer, también siendo el rey de Europa y bicampeón de Champions, dará inicio el viernes 21 de agosto de 2026 y se prolongará hasta el domingo 23 de agosto.

El delantero francés del Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye (izq.), número 49, es felicitado por sus compañeros tras marcar un gol durante el partido de la Ligue 1 francesa entre el RC Lens y el Paris Saint-Germain (PSG) en el estadio Bollaert-Delelis de Lens, el 13 de mayo de 2026. (Foto de SIMON WOHLFAHRT / AFP) Foto: AFP

Viernes 21 de agosto:

Olympique de Marsella vs. Racing de Estrasburgo

Sábado 22 de agosto:

Racing de Lens vs. AJ Auxerre

Toulouse FC vs. Olympique de Lyon

OGC Niza vs. FC Lorient

ESTAC Troyes vs. Paris FC

Le Mans FC vs. Stade Brestois

Domingo 23 de agosto:

Angers SCO vs. Lille OSC

Le Havre AC vs. AS Mónaco

París Saint-Germain vs. Stade Rennais