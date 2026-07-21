Culminado el Mundial 2026, las fechas de inicio de Liga Premier, Bundesliga, LaLiga, Serie A y Ligue 1

Terminada la Copa del Mundo, los futboleros por naturaleza se preguntan cuándo inician las ligas más llamativas de Europa.
La primera en salir a escena será la liga española (15 de agosto), con su seleccionado como campeón mundial y con la expectativa de los fichajes de Real Madrid y Barcelona, principalmente.
Luego saldrá a escena la poderosa Liga Premier (21 de agosto), con los grandes de siempre buscando el título, con Tottenham buscando volver a ser protagonista, tras salvarse de caer a la B y con el Arsenal como vigente campeón. Ese mismo día arrancará la liga de Francia (21 de agosto), con PSG de nuevo como favorito y como vigente bicampeón, también, de la UEFA Champions League.
El 22 de agosto dará inicio la Serie A, el Calcio, el fútbol de Italia y, por último, el 28 de agosto dará inicio la competencia en Alemania.
Así se jugará la primera fecha en las ligas europeas más reconocidas:
Premier League
La fecha 1 será el 21 de agosto y se jugará viernes, sábado, domingo y lunes.
Viernes 21 de agosto:
Arsenal vs. Coventry City
Sábado 22 de agosto:
Hull City vs. Manchester United
Ipswich Town vs. Sunderland
Nottingham Forest vs. Leeds United
Everton vs. Crystal Palace
Brentford vs. Tottenham Hotspur
Domingo 23 de agosto:
Brighton vs. Aston Villa
Manchester City vs. Bournemouth
Newcastle United vs. Liverpool
Lunes 24 de agosto:
Fulham vs. Chelsea
Bundesliga
La liga en Alemania, con Luis Díaz como máximo referente de los colombianos, dará inicio el 28 de agosto de 2026. La fecha 1 se disputará entre dicho viernes y se prolongará hasta el domingo.
Viernes 28 de agosto:
Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart
Sábado 29 de agosto:
FC Colonia vs. TSG Hoffenheim
Mainz 05 vs. SC Paderborn
Unión Berlín vs. Eintracht Frankfurt
RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach
SV Elversberg vs. Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund vs. Hamburgo SV
Domingo 30 de agosto:
SC Friburgo vs. Werder Bremen
FC Augsburgo vs. Schalke 04
LaLiga
LaLiga, como se le conoce a La Liga Española, dará inicio el 15 de agosto. Y la primera fecha se jugará de la siguiente manera, extendiéndose durante dos semanas.
Sábado 15 de agosto:
Alavés vs. Getafe
Sevilla vs. Rayo Vallecano
Domingo 16 de agosto:
Racing de Santander vs. Villarreal
Espanyol vs. Levante
Celta de Vigo vs. Osasuna
Lunes 17 de agosto:
Deportivo La Coruña vs. Elche
Miércoles 19 de agosto:
Atlético de Madrid vs. Málaga
Martes 25 de agosto:
Valencia vs. Real Betis
Miércoles 26 de agosto:
Real Madrid vs. Real Sociedad
Jueves 27 de agosto:
FC Barcelona vs. Athletic Club
Serie A
El campeonato en Italia arrancará el 22 de agosto de 2026 y la primera fecha se jugará entre ese sábado y el lunes.
Sábado 22 de agosto:
Udinese vs. Como
Inter de Milán vs. Monza
Parma vs. Cagliari
Genoa vs. Napoli
Domingo 23 de agosto:
Venezia vs. Lecce
Frosinone vs. Juventus
Torino vs. AC Milan
Atalanta vs. Sassuolo
Lunes 24 de agosto:
Bologna vs. Lazio
AS Roma vs. Fiorentina
Ligue 1
La liga francesa, con el poderoso PSG domingo su liga a placer, también siendo el rey de Europa y bicampeón de Champions, dará inicio el viernes 21 de agosto de 2026 y se prolongará hasta el domingo 23 de agosto.
Viernes 21 de agosto:
Olympique de Marsella vs. Racing de Estrasburgo
Sábado 22 de agosto:
Racing de Lens vs. AJ Auxerre
Toulouse FC vs. Olympique de Lyon
OGC Niza vs. FC Lorient
ESTAC Troyes vs. Paris FC
Le Mans FC vs. Stade Brestois
Domingo 23 de agosto:
Angers SCO vs. Lille OSC
Le Havre AC vs. AS Mónaco
París Saint-Germain vs. Stade Rennais