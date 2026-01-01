Deportes

Chelsea oficializa la salida del entrenador Enzo Maresca; estos son los detalles

El italiano había ganado la Conference League y el Mundial de Clubes con el equipo de Londres.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
1 de enero de 2026, 1:06 p. m.
Enzo Maresca.
Enzo Maresca. Foto: Getty Images

El Chelsea inglés, actual quinto clasificado en la Premier League, anunció este jueves el final de la etapa de Enzo Maresca al frente del banquillo de Stamford Bridge.

En medio de unas relaciones tensas con la directiva del club y debilitado por una racha de pobres resultados, Maresca y el Chelsea separan sus caminos en el primer día del año 2026.

El técnico italiano de 45 años, que reemplazó al argentino Mauricio Pochettino en el verano europeo de 2024, clasificó al club de Londres a la Liga de Campeones en su primera temporada, coronada con los títulos de la Conference League y posteriormente el Mundial de clubes.

Manchester City vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

Los “Blues” iniciaron bien la actual temporada, pero atraviesan un bajón desde hace semanas, con una sola victoria en sus siete últimos partidos ligueros y caído a la quinta posición, a 15 puntos del líder Arsenal.

Deportes

Ranking de futbolistas más costosos en Liga BetPlay: Nacional pasa por encima de Millonarios, Junior y América

Deportes

Óscar Córdoba dijo quién es el mejor jugador en la historia de Colombia: “Por encima de todos”

Deportes

Ni Luis Díaz, ni Hugo Rodallega: el goleador colombiano que arrasó como el mejor del país en 2025

Deportes

La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Deportes

La épica remontada de Costa de Marfil que remece la Copa Africana de Naciones: Gabón lo sufrió

Deportes

Compite con la obra maestra de Luis Díaz tras un gol Puskás en África y ahora le da la vuelta al mundo con nuevo apodo

Deportes

Importante novedad en Santos, con Neymar, mientras define el futuro de Alfredo Morelos en Nacional

Deportes

Tabla de posiciones de la Premier League: sacudida del Chelsea y regreso triunfal de Salah

Deportes

Tabla de posiciones de la Premier League, tras tropiezo del Arsenal: Manchester City y Chelsea festejan

Deportes

¿Qué canal transmite el clásico Chelsea vs. Arsenal en Colombia? Así podrá ver la Premier League en vivo

Después de ese triunfo, a mediados de diciembre contra el Everton, Maresca se quejó de la falta de apoyo al equipo y a él mismo por parte del club.

Tenía contrato hasta 2029, renovable por un año más.

“Con objetivos clave aún por alcanzarse en cuatro competiciones, entre ellos la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club consideran que un cambio daría al equipo las mejores opciones para encarrilar la temporada”, escribió el Chelsea en su comunicado.

Así cierra la tabla en Premier League este 2025: Arsenal mueve todo y le mete presión al Manchester City

La prensa británica sitúa a Liam Rosenior entre los favoritos para sucederle. El inglés de 41 años dirige actualmente al Estrasburgo, que comparte propietario (el consorcio estadounidense BlueCo) con el Chelsea.

Con información de AFP

Más de Deportes

Atlético Nacional tiene a los tres futbolistas más valiosos de la Liga BetPlay.

Ranking de futbolistas más costosos en Liga BetPlay: Nacional pasa por encima de Millonarios, Junior y América

Palabras de Enzo Maresca.

Chelsea oficializa la salida del entrenador Enzo Maresca; estos son los detalles

CALI, COLOMBIA - APRIL 16: Former Colombian football player Oscar Cordoba speaks to the press as he arrives to the public wake for former football star Freddy Rincon at Estadio Pascual Guerrero on April 16, 2022 in Cali, Colombia. Freddy Rincon died aged 55 after suffering a traffic accident that had him hospitalized for four days. The city of Cali declared a three day mourning period. (Photo by Nelson Rios/Vizzor Image/Getty Images)

Óscar Córdoba dijo quién es el mejor jugador en la historia de Colombia: “Por encima de todos”

Ni Luis Díaz, ni Hugo Rodallega pudieron llegar a las cifras de Luis Javier Suárez

Ni Luis Díaz, ni Hugo Rodallega: el goleador colombiano que arrasó como el mejor del país en 2025

Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) gestures during the first half of Game 1 of an NBA basketball second-round playoff series against the Minnesota Timberwolves, Tuesday, May 6, 2025, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Costa de Marfil y una remontada épica en la Copa Africana de Naciones 2025.

La épica remontada de Costa de Marfil que remece la Copa Africana de Naciones: Gabón lo sufrió

Ayoub El Kaabi y Luis Díaz.

Compite con la obra maestra de Luis Díaz tras un gol Puskás en África y ahora le da la vuelta al mundo con nuevo apodo

Neymar es noticia por su continuidad en Santos de Brasil, pero: ¿Qué pasará con Morelos?

Importante novedad en Santos, con Neymar, mientras define el futuro de Alfredo Morelos en Nacional

Dos jugadores argentinos celebran el gol a Colombia en junio de 2025.

Fue verdugo de la Selección Colombia y ahora su fichaje desencadenó durísima sanción de la FIFA en Brasil

Alfredo Morelos, jugador de 29 años con futuro incierto tras una nueva postura de Atlético Nacional con Santos.

Hinchas de Atlético Nacional arrancan 2026 con noticia sobre Alfredo Morelos: ya habría respuesta final

Noticias Destacadas