Chelsea oficializa la salida del entrenador Enzo Maresca; estos son los detalles

El Chelsea inglés, actual quinto clasificado en la Premier League, anunció este jueves el final de la etapa de Enzo Maresca al frente del banquillo de Stamford Bridge.

En medio de unas relaciones tensas con la directiva del club y debilitado por una racha de pobres resultados, Maresca y el Chelsea separan sus caminos en el primer día del año 2026.

El técnico italiano de 45 años, que reemplazó al argentino Mauricio Pochettino en el verano europeo de 2024, clasificó al club de Londres a la Liga de Campeones en su primera temporada, coronada con los títulos de la Conference League y posteriormente el Mundial de clubes.

Los “Blues” iniciaron bien la actual temporada, pero atraviesan un bajón desde hace semanas, con una sola victoria en sus siete últimos partidos ligueros y caído a la quinta posición, a 15 puntos del líder Arsenal.

Después de ese triunfo, a mediados de diciembre contra el Everton, Maresca se quejó de la falta de apoyo al equipo y a él mismo por parte del club.

Tenía contrato hasta 2029, renovable por un año más.

“Con objetivos clave aún por alcanzarse en cuatro competiciones, entre ellos la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club consideran que un cambio daría al equipo las mejores opciones para encarrilar la temporada”, escribió el Chelsea en su comunicado.

La prensa británica sitúa a Liam Rosenior entre los favoritos para sucederle. El inglés de 41 años dirige actualmente al Estrasburgo, que comparte propietario (el consorcio estadounidense BlueCo) con el Chelsea.

Con información de AFP