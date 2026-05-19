Tottenham toca el abismo contra Chelsea y podría descender: así queda la tabla en la Premier a una fecha del final

Un traspié bastante fuerte para el Tottenham en la Premier League. Por la fecha 37, el equipo de Londres se vio sorprendido por el Chelsea en Stamford Bridge en un partido que tenía la obligación de ganar para dar un salto grande en la zona baja de la tabla de posiciones.

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Las cosas le salieron mal al equipo dirigido por Roberto De Zerbi y cayó 2-1 en condición de visitante. Parecía que un gol del brasileño Richarlison sobre el minuto 73 podría dar un giro a la historia en Londres, pero ni siquiera el empate pudo ser una realidad y solamente se alcanzó a descontar. Los ‘Spurs’ tienen una bala para defender la categoría, pues West Ham ve posibilidades de salvarse.

Chelsea se fue adelante con una anotación del argentino Enzo Fernández apenas en el minuto 17 que desequilibró a un visitante en apuros. Andrey Santos colocó el 66 y más adelante, Richarlison marcó el 2-1 final, lejos de cualquier opción para igualar el marcador.

De esta manera, la definición queda para la última fecha en la Premier League, pues con esta caída, Tottenham queda en la casilla 17 con 38 puntos. West Ham, que tiene el último boleto rumbo a la segunda división y es su principal amenaza, acumula 36 unidades.

Micky van de Ven y Richarlison se lamentan tras la caída del Tottenham. Foto: PA Images via Getty Images

La fecha 38 será crucial para los ‘Spurs’, en su carrera por definitivamente salvar la categoría. Como local en su propio estadio, Tottenham esperará la visita del Everton, quien será su juez en su carrera por mantenerse en la máxima categoría de Inglaterra. Solamente con la victoria le será suficiente para salir del apuro.

Tottenham acaricia el Championship

Por otra parte, si empata o pierde ante el Everton y West Ham le gana al Leeds, Tottenham será el próximo a descender en Inglaterra, en una noticia que le daría la vuelta al mundo el próximo fin de semana.

Cabe recordar que los Spurs, uno de los diez clubes más ricos del mundo según Deloitte, no desciende desde 1977. Los Hammers deben vencer al Leeds para tener alguna posibilidad de prolongar sus 14 años en la Premier League. El Burnley y el Wolverhampton ya han asegurado su descenso.

Así va el descenso en la Premier League. Foto: Google

En lo que a Chelsea se refiere, en la carrera por los puestos europeos, en Stamford Bridge, fue la primera victoria del campeón mundial en la Premier League desde principios de marzo. Por ahora, está clasificado a la fase de grupos de la Conference League.