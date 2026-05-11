Tottenham se complica ante el Leeds y está en riesgo: así va el descenso en la Premier League

La temporada 2025-2026 de la Premier League está entrando en su recta final y ha arrojado una sorpresa que nadie vaticinaba al comienzo de la mista: Tottenham Hotspur luchando por la permanencia. El equipo de Londres está bastante complicado en este mes de mayo y se juega sus últimas posibilidades para evitar caer a la segunda división inglesa.

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Tras el empate 1-1 frente al Leeds United en Elland Road (visitante), el conjunto londinense ha encendido todas las alarmas, quedando en una posición sumamente vulnerable que podría sentenciar un fracaso histórico para los ‘Spurs’ en próximos días.

El partido contra el Leeds fue un reflejo de la temporada del Tottenham: falta de contundencia y fragilidad defensiva. El encuentro comenzó con un Leeds volcado al ataque y dominador, que logró hacer daño y pudo encontrar su recompensa al minuto 50 tras un penalti que ejecutó Dominic Calvert-Lewin para el 1-1 final.

¡¡LO FESTEJÓ EL BAMBINO AL RITMO DE BELLA CIAO!! Gol de Calvert-Lewin, que mandó a callar a la hinchada de los Spurs, y marcó el 1-1 del Leeds. Ahora, el Tottenham está quedando tan solo 2pts por encima del West Ham.



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Antes, sobre el minuto 50, Mathys Tel abrió el marcador (1-0) para el Tottenham. Los dirigidos por el técnico Roberto De Zerbi, nombrado hace un mes para apagar el incendio que sigue en llamas, suman un empate poco alentador. Los ‘Spurs’ intentaron reaccionar, pero los esfuerzos no fueron suficientes para batir al Leeds, que terminará la temporada por encima del club de Londres.

A pesar de la posesión del balón, Tottenham no pudo romper el bloque bajo del Leeds y se vio mal en sus funciones por las bandas y las transiciones rápidas por el centro. El punto sabe a derrota en su lucha por escapar de la zona roja. La frustración de la plantilla es evidente y está en un momento vulnerable, donde la mentalidad podría jugar en contra en estos últimos partidos de la Premier League.

¿A cuántos puntos está Tottenham del descenso?

Tras este resultado, Tottenham se ubica en la posición 17 de la tabla de posiciones a solamente dos puntos de caer en la zona roja, pues suma 38 puntos hasta el momento, mientras que el West Ham tiene 36 unidades y tiene el antepenúltimo lugar que manda a la B.

La situación es crítica si se tienen en cuenta los últimos dos partidos que tendrá en la temporada, pues visitará al Chelsea en Stamford Bridge y cerrará contra el Everton en Liverpool.

Así va el descenso en la Premier League. Foto: Google

Difícil panorama de Tottenham. West Ham, por su parte, podría descontar los dos puntos que tiene de desventaja, pues jugará contra Newcastle y Leeds United.