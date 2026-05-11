Esta es la costosa multa que deberán pagar quienes oculten la placa del vehículo en 2026

En el país cada vez se presta mayor atención a las consecuencias que los conductores de Colombia, tanto de motocicletas como de carros, pueden recibir si no siguen las normas de tránsito que son establecidas por la Ley del Gobierno Nacional.

Cómo sacar el duplicado de la placa en Colombia: estos son los requisitos para solicitarlo

Dentro de las normas, una de las más claras e importantes que todo dueño de un vehículo debe tener en cuenta es la de la placa de su automóvil, uno de los elementos más claves, ya que permite identificar si se encuentra registrado en la base de datos del país y si tiene algún usuario a su nombre.

La placa del vehículo, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito y Transporte, tiene que estar siempre visible al público, además de encontrarse en óptimas condiciones mientras su dueño se traslada por las vías o calles del país.

Adicionalmente, la Ley 769 de 2002 afirma que en ningún momento la placa puede ser modificada, ocultada o alterada por su dueño, sin importar la circunstancia en la que se encuentre. En caso de llevar a cabo estas acciones al vehículo, el conductor puede recibir una serie de infracciones y multas al incumplir con estas normas.

Esto es lo que ocurre al alterar o tapar la placa de un vehículo en Colombia en 2026

La acción que realice un conductor en donde tape la placa de su respectivo vehículo, ya sea por medio de algún plástico, cinta o transporte, incluso de ensuciarla con el propósito de que sea difícil visualizarla, está vinculada a la infracción B03 en el Código de Tránsito del país.

Es ante estos hechos que las autoridades competentes tienen a su disposición las acciones para emitir una sanción al conductor al ser rectificada como una falta que no permite identificar el vehículo.

Las sanciones y multas que pueden recibir los usuarios

Durante el año 2026, las infracciones que pueden emitir los agentes de tránsito a aquellas personas que incumplan estas reglas pueden recibir una infracción equivalente a aproximadamente 8 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo cual significa un valor que se encuentra alrededor de los $330.000 y $350.000 pesos colombianos.

Las autoridades pueden inmovilizar el vehículo del conductor, aparte de imponerle una multa. Foto: Getty Images

Este precio puede variar para el próximo año, según los ajustes que tenga el salario mínimo en el país. Además, también es un factor la ciudad en donde ocurrió el comparendo.

No obstante, el pagar la multa no implica que sea la única sanción que puede recibir el conductor, ya que, aparte del comparendo, las autoridades podrán autorizar la inmovilización del vehículo, donde este posteriormente sería trasladado a un patio de carros.

Es con estas acciones que la multa económica incrementa, teniendo en cuenta los costos adicionales por grúa y parqueadero, afectando de manera directa el presupuesto del usuario al realizar una acción que no es permitida por la ley.