Lamine Yamal y Luis Díaz: este es el mega salario de los campeones de LaLiga y la Bundesliga

La temporada en Europa se acerca a su final con dos figuras que se ganan las miradas del mundo. Por un lado se encuentra Lamine Yamal, por el otro está Luis Díaz. Ambos futbolistas son considerados entre los mejores extremos de la actualidad y son firmes candidatos a dar la sorpresa en el Mundial 2026 con España y Colombia. Por ahora, en FC Barcelona y Bayern Múnich, cierran con el título liguero en sus manos.

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Lucho Díaz pareciera que está clasificando al Balón de Oro tras ser mencionado como uno de los mejores extremos del planeta y titular indiscutido en el esquema ofensivo del Bayern Múnich. El volante colombiano fue fundamental en el título de la Bundesliga que el gigante bávaro consiguió con varias fechas de anticipación.

Sumado a eso, Luis Díaz fue semifinalista de Champions League, pero se considera un fracaso en el fútbol alemán debido a que tenía muchas opciones y herramientas para ser campeón esta temporada en Europa. Por si fuera poco, a Lucho le queda todavía la Copa de Alemania, en una final contra el Stuttgart, que podría aumentar su palmarés en una temporada notable en Alemania. El Mundial 2026 será su gran prueba de fuego.

Luis Díaz en el partido donde Bayern Múnich quedó eliminado de la Champions League, ante PSG. Foto: Getty Images

Esta es la carta de presentación de Luis Díaz en esta temporada, mientras que Lamine Yamal solamente ha conseguido el título de LaLiga con el Barcelona, mientras que en la Champions League se quedó en los cuartos de final. En lo que tiene que ver con la Copa del Rey, se frenó en semifinales.

Por supuesto, los temas salariales también llaman la atención y las cifras que rodean a ambas figuras son de lo más llamativo entre los fanáticos, además del palmarés y talento que poseen. El pago anual es de super estrellas, en dos de las mejores ligas del mundo.

Salarios de Luis Díaz y Lamine Yamal

En datos de ‘Capology’ para la temporada 2025/2026, Luis Díaz gana 14 millones de euros por temporada en Bayern Múnich, unos 64 mil millones de pesos colombianos. Supera con contundencia los 3,3 millones de euros que ganaba en el Liverpool,

Lamine Yamal le anotó a Atlético Madrid en la vuelta de cuartos de final de Champions League Foto: NurPhoto via Getty Images

Por su parte, Lamine Yamal tiene un ingreso anual de 16.7 millones de euros tras la renovación de contrato firmada antes de comenzar la actual temporada y apenas cumplió los 18 años de edad. Es decir, algo más de 69 mil millones de pesos colombianos.

La diferencia entre salarios es de 2.7 millones de euros, siendo Lamine el que gana más que Lucho Díaz. En pesos colombianos, les separan 11 mil 200 millones.

La lesión que complica a Lamine Yamal

Lamine Yamal se perfila como el futuro de la Selección España y su nombre de por medio basta para que los españoles sean favoritos en el Mundial 2026. Es el hombre del momento en el fútbol español y cierra una temporada con altísimo nivel y siendo campeón con el FC Barcelona. Pese a ello, una lesión lo tiene en duda.

Lamine Yamal tendido en el suelo a 50 días del Mundial 2026 Foto: NurPhoto via Getty Images

El ’10′ del Barça sufrió una lesión en el bíceps femoral izquierdo el 22 de abril pasado al tirar un penalti en el encuentro de LaLiga contra el Celta de Vigo (1-0).

Desde entonces, Yamal no ha vuelto a jugar con su equipo, mientras agiliza la recuperación para estar con España en lo que sería su primer Mundial. Sería un completo desastre si no alcanza a estar, además de una de las bajas más notables en Estados Unidos, México y Canadá.