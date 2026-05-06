Fría reacción de Luis Díaz por la eliminación de Champions ante PSG: Kompany fue a consolarlo

Las cámaras de televisión captaron la fría reacción de Luis Díaz tras quedar eliminado, con Bayern Múnich ante PSG, en semifinales de Champions League. Agachado, con gestos de zozobra y mirando hacia varios lados, el guajiro asimilaba que el sueño de alzar la orejona se esfumaba por completo.

Mientras Luis Díaz se lamentaba, su entrenador en Bayern Múnich, Vincent Kompany, fue a levantarlo de la grama. Apenas el colombiano lo vio, hizo caso y se puso en pie en una imagen que le da la vuelta al mundo.

La jugada maradoniana de Luis Díaz ante PSG en la Champions: obra maestra que levantó a los hinchas del Bayern

La importancia de Luis Díaz en el Bayern Múnich se nota de lejos. Luego de que Kompany consoló al jugador de la selección Colombia, otro compañero del cuadro bávaro abrazó al guajiro y le dio ánimo.

¡ARRIBA LUCHO, HABRÁ REVANCHA! La triste de Luis Díaz, tras quedar en las puertas de la final de la #Champions.



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Un partido ‘luchado’

El PSG hizo un gol tempranero este miércoles, y condicionó al Bayern Múnich para finalmente dejarlo fuera de la llave semifinal. El partido de vuelta quedó 1-1 en el Allianz Arena, pero el global favoreció 6-5 a los dirigidos por Luis Enrique.

Los anotadores en el Allianz Arena fueron Ousmane Dembélé para PSG (3′) y Harry Kane a favor de Bayern Múnich (90+4′). Sin embargo, ambos porteros, tanto Manuel Neuer como Matvéi Safónov, acabaron siendo claves.

Bayern Múnich tuvo la obligación de ir por la remontada desde muy temprano, pero la poca puntería o la muralla rival se lo impidieron. Por su parte, PSG lució su chapa de campeón y trató de penetrar en contragolpes o jugadas colectivas, aunque no le dieron frutos.

Cabe resaltar que las polémicas arbitrales fueron determinantes. Al portugués João Pinheiro, colegiado designado para el encuentro, le reclaman fuertemente dos presuntas manos no pitadas del PSG, que hubiesen podido favorecer al Bayern Múnich en cuanto a faltas o amarillas para sus rivales.

Hasta el mismo Luis Díaz le reclamó airadamente a Pinheiro tras una acción en el terreno de juego, donde el guajiro cayó y el central no le pitó nada.

Luis Díaz explotó contra el árbitro del Bayern Múnich vs. PSG: le dijo de todo y se ganó amarilla

Bayern Múnich, casi en llanto tras la eliminación ante el PSG

Y si faltaba una reacción más a la dura eliminación que sufrió Bayern Múnich ante PSG, era la de Harry Kane, el jugador estrella de los bávaros. Las cámaras también lo enfocaron, y el delantero inglés estaba apenas al borde de las lágrimas.

Harry Kane, al borde de las lágrimas tras la eliminación del Bayern Munich de la #Champions.



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Se esfumó la posibilidad de una temporada perfecta para Bayern Múnich, pues ya había ganado la Supercopa de Alemania, la Bundesliga, y está en la final de la DFB Pokal. Ahora, queda fuera de la ronda de mejores cuatro clubes en la Champions, pues los finalistas son PSG y Arsenal.