Pocos segundos tardó el primer gol entre Bayern Múnich y PSG: empezó el ‘show’ en Champions

París Saint-Germain pegó primero en el partido de vuelta por las semifinales de la Champions League. El conjunto parisino le madrugó al Bayern Múnich y abrió el marcador a los tres minutos de partido a través de Ousmane Dembelé.

Khvicha Kvaratskhelia se escapó por la punta izquierda y soltó un pase rasante que le quedó sin marca a Dembelé. El actual Balón de Oro definió de primera intención y la mandó a guardar para silenciar a los hinchas locales en el Allianz Arena.

El gol tempranero fue una declaración de intenciones para el PSG, que no tuvo ninguna intención de guardar el resultado conseguido en la ida.

Titular del Bayern Múnich vs. PSG: Luis Díaz supo la decisión de Kompany en Champions League

Video: el gol tempranero de Ousmane Dembelé hoy, ante Bayern Múnich

Tal como adelantó Luis Enrique en rueda de prensa, esperaba un partido intenso con ambos equipos atacando sin freno hacia el arco rival. “En este caso, no puedo decir que vaya a ser diferente. Ninguno de los equipos acepta que el otro sea mejor, y eso puede dar lugar de nuevo a un partido divertido”, declaró.

“No necesitamos defender un resultado, ya que nuestro objetivo es salir a ganar. Es un desafío. Hemos hecho un muy buen trabajo hasta ahora, y es el momento de dar un pequeño extra para llegar a esta final”, agregó el estratega español.

Luis Enrique ya esperaba un “partido de altísimo nivel” con las mejores figuras del mundo enfrentandose entre sí. “Es un escenario apasionante para todo el mundo. Sentimos admiración por el Bayern, es una motivación para mostrar nuestro mejor nivel, en un ambiente increíble, contra un equipo sensacional”, sentenció.

Ousmane Dembelé celebró con el índice en su boca. Foto: AP

¿Qué canal transmite el partido de Bayern vs. PSG?

Tanto es el revuelo que ha causado este partido de vuelta, que el canal encargado de la transmisión espera un récord de audiencia en todos los países de latinoamerica.

Cabe recordar que el duelo de vuelta entre Bayern Múnich vs. PSG está a cargo de ESPN, con la narración de Mariano Closs y los comentarios de Diego Latorre. El partido también está disponible en la plataforma de Disney + para usuarios de dispositivos móviles.

Esta serie define el segundo finalista de la Champions League, después de que Arsenal se clasificara contra Atlético de Madrid. Los gunners avanzaron ganando su partido de vuelta por 1-0 gracias al solitario gol de Bukayo Saka en el primer tiempo.

La gran final se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena de Budapest, en Hungría, sede elegida desde hace varios meses atrás por parte de la Uefa.