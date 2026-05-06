Mariana Zapata no se quedó callada y enfrentó a Violeta Bergonzi tras fuertes comentarios en ‘La casa de los famosos Colombia’

Esta semana llegó a ‘La casa de los famosos Colombia’ la presentadora y ganadora de MasterChef Celebrity, Violeta Bergonzi, en medio de la dinámica de visitantes que promete varios beneficios a quienes se destacan por su servicio de calidad.

El objetivo de los invitados es revolucionar el juego de cada uno de los participantes y ponerlos a prueba. Por esta razón, hubo quienes manifestaron cierta incomodidad con la actitud y algunos comentarios de la presentadora durante su visita al reality.

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Una de las participantes que más expresó su inconformidad fue la influenciadora Mariana Zapata, quien tuvo fuertes roces con los comentarios realizados por Bergonzi, algunos relacionados con su cercanía con Juanda Caribe y otros con el olor de sus zapatillas, las cuales le acercó a la presentadora con la intención de prestárselas.

Sin embargo, Bergonzi reaccionó en tono de broma al decir que olían mal, un comentario que terminó desatando la ira de la influenciadora.

“Para nadie es un secreto que estabas tirando pullas, me parece muy fuerte lo de los zapatos. Lo piensa Valentino, Alejandro y ‘Campanita’. Ya sabes cómo funciona esto acá y cuando dijiste eso Valentino viene y me dice que no tengo pecueca en los zapatos (...) ellos saben la repercusión de un comentario así”, expresó visiblemente molesta.

Ante lo ocurrido, Violeta ofreció disculpas tanto a ella como a Juanda Caribe, con quien también había tenido varios cruces de palabras desde su llegada a la casa.

“Si te sentiste atacada, en ningún momento. Sigo pensando que eres de las mejores que me atendió en la casa. Quiero que sepas que cuando la gente es noble, no es consciente de cómo expresar sus sentimientos y es válido”, afirmó.

No obstante, al salir del programa, la presentadora aclaró a través de sus redes sociales que en realidad poco le importa si Mariana se incomodó con su actitud, ya que ese era su rol durante su visita.

“Que pena si a Mariana le incomodó, cero que me importa. De ahí a hacerla sentir mal pues no, pero la idea sí era ser una prueba y traté de hacerlo lo más tranqui posible, no aguantaron el voltaje”, expresó.

Además, aseguró que tanto la influenciadora como otros participantes, no entendieron el propósito de su llegada al reality y, por ende, no supieron manejar sus emociones.

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“Soy parte de unas pruebas que tienen esta semana, fin del comunicado. A qué va uno, ¿a acomodarlos?, no, a incomodarlos, esa es la idea que ellos aguanten el voltaje y la presión y esta es la forma de ellos avanzar en la competencia punto”, agregó.

Según sus declaraciones, sintió que Mariana se tomó todo muy en serio cuando no debía ser así, pero también manifestó que comprende la situación porque en ‘La casa de los famosos’ los participantes están, literalmente, en otro mundo.