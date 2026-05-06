Yamaha lanza la Factor DX: la moto con un “superpoder” oculto para vencer el precio de la gasolina

La marca japonesa Yamaha anunció el lanzamiento en Brasil de una nueva motocicleta: la Factor DX. Este vehículo tiene el objetivo de atraer a nuevos compradores gracias a su tecnología y motor diferencial.

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Lo que más llama la atención es su combustible y la novedad BlueFlex, un término introducido por Yamaha para hacer referencia a los motores que funcionan con etanol o una mezcla de este y gasolina.

En la Factor DX, los propietarios podrán elegir si llenar el tanque con etanol al 100%, es decir, alcohol o combustible normal. Ambas se pueden combinar en cualquier proporción para darle más facilidad a los usuarios.

Esta característica llega en medio del alza en los precios de la gasolina y los cambios a nuevas tecnologías con menos emisiones. En cuanto a su mecánica, la motocicleta cuenta con un motor monocilíndrico de 149 cc, SOHC de 2 válvulas y con refrigeración de aire.

La transmisión de cinco velocidades tiene una potencia de 11,8 hp y 12,74 Nm de torque cuando usa gasolina y 12 hp al funcionar con etanol. El diseño es cercano a la familia FZ debido a las luces.

El tanque de combustible cuenta con capacidad de 15,4 litros y el asiento del conductor está realzado por un asidero de aluminio. Los interesados pueden agregarle los beneficios del Plus Pack, que incluye dos puertos USB con una entrada tipo A y otra tipo C.

Funciones eléctricas de la Yamaha Factor DX. Foto: Yamaha

Características físicas y precio

Tiene un caballete central, lo que facilita el mantenimiento y proporciona mayor estabilidad al parquear la motocicleta en cualquier superficie o en espacios reducidos.

La moto tiene un diseño exclusivos y viene en tres colores. Foto: Yamaha

También trae luces de circulación diurna, rines de 18 pulgadas y un tablero LCD 100% digital. Actualmente se ofrece en tres colores: gris titanio, negro medianoche y azul racing. Cada uno lleva rines con diferentes características estéticas.

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En Brasil, la versión más básica está siendo ofrecida en 18.990 reales brasileños, lo que equivaldría aproximadamente a 15.000.000 COP. Sin embargo, es necesario esperar al lanzamiento oficial en Colombia para conocer el rango de precios que se manejarán en el país.