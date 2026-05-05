Cambian las reglas del transporte de carga en Colombia: conozca las nuevas exigencias de pagos

El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Transporte, realizó durante este martes 5 de mayo de 2026 una expedición de resolución que brinda una nueva unificación y actualización del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC). De esta manera, la entidad del sector efectúa un cambio de reglas y nuevos parámetros dentro de la operación del transporte terrestre de carga.

Esta es la nueva regulación que busca modernizar el transporte de carga y formalizar a conductores

La decisión del Ministerio de Transporte busca como objetivo mejorar las condiciones de los transportadores en Colombia, entre ellas ofreciéndoles pagos transparentes y un mayor control sobre las operaciones, el cual fue articulado con el Decreto 1017 de 2025, donde se garantizan estos beneficios.

“Este es un compromiso cumplido con los transportadores del país. Escuchamos al sector y tomamos decisiones para garantizar condiciones más justas y transparentes”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Estos son los cambios para los transportadores tras la nueva expedición

Refiriéndose a los términos de pago tras la nueva expedición del Ministerio de Transporte, estos ahora tendrán un formato mucho más claro, ya que los operadores de transporte de carga ahora podrán conocer el valor final del flete junto con los descuentos que se ofrecen. Esto se podrá revisar previamente a aceptar un servicio.

Transportadores de carga recibirán un pago transparente tras la nueva expedición Foto: Getty Images/iStockphoto

Adicionalmente, los transportadores tendrán un mayor énfasis de control y legalidad en las carreteras del país, en donde será exigido un soporte de contratación para unas cargas específicas. El objetivo de este es cerrar la brecha ante los espacios de informalidad que ocurren en distintos sectores del país.

Otro cambio se verá en la formalización de pequeños transportadores en las vías de Colombia, en donde cada uno de ellos deberá contar con un registro de carga mientras transitan por las carreteras del país. Este nuevo alcance del transporte de mercancías se incluye en los viajes municipales que los conductores realicen.

Finalmente, se incluirá el reconocimiento de trayectos en vacío, en donde estos deberán ser reportados como parte integral de la operación de transporte.

En total, siete resoluciones son recogidas por medio de la nueva actualización. El RNDC validará el pago de las retenciones por parte de las empresas de transporte con destino al Fondo de Modernización del Transporte de Carga (FOPAT).

Esta nueva normativa dispone que cada una de las operaciones que se realicen en Colombia debe ser registrada en el RNDC. El detalle del servicio realizado debe tener una información completa, lo que permitirá ofrecer un mayor rastreo en los casos de transporte de carga en el país, dando datos comprobables de cada procedimiento, no solo para los actores del sector, sino para los agentes de tránsito y las autoridades.