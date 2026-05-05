¿Si no se acata una señal de PARE pueden haber multas? Lo que dice la ley

Millones de personas en Colombia se trasladan diariamente haciendo uso de vehículos automotores; sin embargo, hay muchos que desconocen las sanciones a las que pueden enfrentarse al pasar por alto una señal como la de “PARE”.

Estas son las 4 señales de tránsito más importantes para evitar accidentes y sanciones si viaja en carretera este 2026

Es importante tener en cuenta que las señales de tránsito buscan preservar la seguridad de todos los actores viales que circulan por los diferentes corredores viales, bien sea en la ciudad o en carretera nacional.

¿Omitir una señal de PARE puede acarrear multas?

Según lo dispuesto por la Ley 769 de 2002, en el artículo 131 (donde se especifican las multas), los conductores que hagan caso omiso a una señal de PARE serán sancionados, pues esto corresponde a la infracción con código D4: “No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de ‘PARE’ o un semáforo intermitente en rojo”.

La ley estipula de cuánto sería la multa por no acatar una señal de PARE. Foto: Raúl Palacios

¿Cuánto vale una multa por no hacer el PARE?

La multa que corresponde a la infracción D4 en el año 2026 es de 1′266.222 pesos; sin embargo, los infractores pueden acceder a descuentos que pueden ir desde el 50% hasta el 25%.

Para acceder al descuento del 50% en comparendos efectuados en vía, se debe realizar un curso pedagógico y pagar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la imposición del mismo.

Para comparendos realizados a través de medios electrónicos, se puede acceder al 50% si se realiza el curso pedagógico y el pago dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación.

En el caso de querer acceder al 25% de descuento, se debe pagar y hacer el curso entre el día 6 y el día 20 hábil luego de la imposición, para el caso de los que fueron en vía; y para los que fueron por medio de fotomulta, el pago y el curso se deben hacer entre el día 12 y el día 26 hábil.

Los infractores pueden acceder a distintos descuentos en las multas, si cumplen ciertas condiciones. Foto: Secretaría de movilidad / Getty Images / Montaje: Semana

Aunque una multa de este tipo puede generar afectaciones en el bolsillo, es importante siempre respetar las normas de tránsito, no solo por la sanción, sino por el riesgo para la vida que implica no hacerlo.

¿Conducir con gripe o malestar en Bogotá? La razón por la que podrían suspender la licencia y hasta inmovilizar su vehículo

De igual modo, es importante cumplir con todo lo de ley a la hora de transitar por las vías, como tener en regla toda la documentación necesaria, además de hacer revisiones periódicas del estado mecánico de los automotores; de ese modo se pueden prevenir fallas y, por ende, accidentes.