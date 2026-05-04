¿Cuánto vale un monster truck? El exorbitante precio de vehículos como el que se accidentó en Popayán

Las monster trucks o camiones monstruosos son un tipo de vehículos que se popularizaron a finales de la década de 1970 en Estados Unidos. Se caracterizan por ser carros modificados con ruedas gigantes y usados en competiciones de entretenimiento o carreras.

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El pasado domingo 3 de mayo, en medio de un evento de monster trucks, una conductora atropelló por error a más de 40 personas en Popayán. El hecho sucedió en el lote de Bulevar Rose, en medio de ‘Monster Truck 2026’.

Tres personas fallecieron en medio del incidente, entre estas dos menores de edad. La empresa DB Entretenimiento fue la encargada de realizar la exhibición de motocicletas y camiones modificados.

A pesar de la tragedia, muchas personas desconocían que en Colombia se realizaban este tipo de eventos. El año pasado, se realizó una gira por varias ciudades del país que culminó con una presentación en el Movistar Arena de Bogotá, que incluyó la participación de motos BMX.

Los Monster Truck pueden alcanzar los mil millones de pesos colombianos. Foto: Automotive Global Specialist

El precio de una monster truck

Modificar este tipo de vehículos tiene un costo elevado y todos los cambios deben ir en la misma línea de las competencias internacionales. Para participar en este tipo de eventos, los propietarios deben demostrar y tener un conjunto de características.

‘Automotive Globe Specialist’ explica que el proceso de adquirir una monster truck empieza desde cero para quienes quieren construir la suya a su gusto.

El costo base para cambiar el chasis tubular, agregar carrocería de fibra de vidrio, modificar el sistema de suspensión y la transmisión es aproximadamente 300.000 dólares, es decir, más de 1.200 millones de pesos.

Si desea comprar una monster truck usada, el precio en Estados Unidos ronda entre los 50.000 y los 150.000 dólares. Esto significa que el vehículo podría alcanzar los 600 millones de pesos colombianos.

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El mantenimiento de este tipo de automotores cuesta hasta 250.000 dólares al año (alrededor de 1.000 millones de pesos), según portales especializados. Sus piezas están diseñadas especialmente para realizar saltos, soportar pesos y aterrizar desde grandes alturas.