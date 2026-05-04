Mamá de Alexa Torrex rompió en llanto tras su eliminación de ‘La casa de los famosos’, video generó reacciones

La más reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia generó una gran cantidad de emociones entre los fanáticos del programa, quienes no dudaron en expresar diversas opiniones por medio de las redes sociales.

En la noche del domingo 3 de mayo, Alexa Torrex se despidió de la competencia, marcando un punto de inflexión tanto para sus seguidores como para su entorno más cercano, pues en algún punto se llegó a pensar que podría convertirse en una de las finalistas de la tercera temporada del programa del Canal RCN.

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Sin embargo, más allá del impacto propio del juego, una de las reacciones que más conmovió al público fue la de su madre, conocida en plataformas digitales como ‘Mamá Recocha’.

Horas después de conocerse el resultado, la mujer apareció en su cuenta de Instagram visiblemente afectada y entre lágrimas, compartió con sus seguidores el dolor que le produjo la salida de su hija, dejando ver el fuerte vínculo que las une.

Su mensaje, cargado de emoción, no tardó en viralizarse, pues por medio de las historias expresó que no había podido hacer otra cosa más que llorar, pero al mismo tiempo dejó claro que su amor y apoyo hacia Alexa permanecen intactos.

En medio de su tristeza, también le envió un mensaje directo, resaltando que, para ella, su hija ya es una campeona.

El testimonio de ‘Mamá Recocha’ no solo reflejó la frustración de una eliminación inesperada para muchos, sino también el orgullo de una madre que ha acompañado de cerca cada paso de su hija en el reality.

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Durante su intervención, aprovechó para agradecer el respaldo de los seguidores, ese grupo que se ha identificado con Alexa. Asimismo, reconoció el trabajo de creadores de contenido que impulsaron campañas para mantenerla dentro del programa.

La madre de la joven cucuteña habló de las ganas que tiene de reencontrarse con ella, de poder abrazarla y expresarle en persona el cariño que, por ahora, solo puede transmitir a través de una pantalla.

Mientras tanto, Alexa Torrex también ha comenzado a procesar su salida desde el exterior. La ahora exparticipante ha manifestado sorpresa al ver la magnitud que alcanza el programa fuera de la casa.