Karol G regalará boletas para su gira ‘Tropitour’: así puede participar por las entradas gratis

El fenómeno de Karol G sigue sorprendiendo. Tras el arrollador éxito en la venta de boletería para su nueva gira mundial, Viajando por el mundo Tropitour, donde ciudades como Bogotá agotaron tres fechas en el Estadio El Campín en menos de 24 horas, La Bichota ha decidido premiar la fidelidad de sus fanáticos.

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La noticia ha causado un verdadero terremoto digital, pues la artista regalará entradas para sus shows en todo el mundo.

“No puedo creer que estemos haciendo hasta tres y cuatro estadios por lugar”, confesó emocionada la cantante antioqueña a través de sus redes sociales.

Ante la masiva demanda y las miles de personas que se quedaron sin entrada, la intérprete de Provenza lanzó una dinámica que ya suma millones de interacciones.

¿Cómo participar por las entradas gratuitas?

La dinámica es directa y busca movilizar a toda la base de seguidores de la artista. Según confirmó la propia Karol G en sus historias de Instagram, estos son los pasos para entrar en la lista de posibles ganadores:

Ubicación: debe ir a la publicación principal del anuncio de la gira en el perfil oficial de la cantante. Etiquetar: en los comentarios, el usuario debe mencionar a cuatro personas. Especificar: es obligatorio escribir la ciudad y el país del concierto al que desea asistir.

La cantante anunció que entregará cinco entradas por cada show programado en la gira. Teniendo en cuenta que el Tropitour ya supera las 40 fechas confirmadas a nivel internacional, se estima que la artista entregará más de 200 boletas, una cifra que podría crecer si se siguen sumando estadios a su itinerario.

Tropicoqueta es el quinto álbum de estudio de la cantante colombiana Karol G, lanzado el 20 de junio de 2025. Foto: Captura de pantalla Youtube

El rugido de La Bichota en redes

El impacto de la noticia fue inmediato. En menos de un día, la publicación superó los 1,8 millones de ‘me gusta’ y alcanzó casi 200.000 comentarios. El entusiasmo en Colombia es único, ya que los días 4, 5 y 6 de diciembre en Bogotá son muy importantes para las ventas de una artista nacional.

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“Prepárense, porque si crees que ya lo has visto todo, recuerda que ‘La Bichota’ siempre te sorprende”, advirtió la cantante, dejando la puerta abierta a más beneficios y sorpresas para quienes la acompañen en esta nueva aventura musical.

Con esta estrategia, Karol G no solo consolida su poder en la industria, sino que también se asegura de que sus fans sean los verdaderos protagonistas de su gira más ambiciosa hasta la fecha.