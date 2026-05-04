Tabla de posiciones en Premier League: Everton frenó al Manchester City y Arsenal festeja

Arsenal celebra y respira Mikel Artera, entrenador de los de Londres, luego de que Everton fuese la piedra en el camino para Manchester City en busca de la obtención del título de la Premier League.

En el estadio Hill Dickinson, los dirigidos por David Moyes lograron sacarle un empate a los celestes por 3-3. Para los de Pep Guardiola, fueron dos puntos que se quedaron en el camino en busca de conseguir el campeonato local y que podrían costarle caro en las próximas jornadas.

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Tabla de posiciones de Premier League

Calendario de Manchester City:

vs. Brentford (local)

vs. Bournemouth (visitante)

vs. Crystal Palace (local)

vs. Aston Villa (local)

A pesar de haber cedido unidades, los citizen se aferran a los 12 puntos que les restan por sumar para lograr en las cuatro fechas restantes el título de la Premier League.

Esos rivales que vienen para los de Guardiola son duros, pero su poderío los ilusiona. Además, su rival más inmediato, Arsenal, también tiene dos duelos de visitante y en alguno podría flaquear.

Arsenal y Manchester City; sigue muy pareja la disputa por el título de Premier League. Foto: Getty Images

Calendario de Arsenal:

vs. West Ham (visitante)

vs. Burnley (local)

vs. Crystal Palace (visitante)

El equipo de Mikel Arteta tiene todo servido para ser campeón después de más de 20 años de Inglaterra. Sumando los nueve puntos que le quedan, no dependerá de ningún resultado para sentenciar el título.

Salvando un punto in extremis

Manchester City, que iba por delante al descanso, encajó tres goles en menos de un cuarto de hora y al menos salvó un empate en el tiempo añadido en el campo del Everton (3-3) este martes, un serio revés en la lucha por el título frente al Arsenal.

El líder Arsenal (76 pts) cuenta con cinco puntos de ventaja sobre su perseguidor, el City, que ha disputado un partido menos.

En otras palabras, el Arsenal será campeón de Inglaterra por primera vez desde 2004 si gana sus tres últimos partidos contra el West Ham, el Burnley y el Crystal Palace.

El Manchester City se vino abajo en la segunda parte, presa de una muy inusual fragilidad defensiva, y solo logró un punto sobre la campana gracias a un gran disparo de Jérémy Doku (90+7′).

El extremo belga ya había resquebrajado el muro azul del Everton, con un disparo similar, poco antes del descanso (43′).

Pero tras la pausa, el equipo de Pep Guardiola multiplicó los errores individuales y de colocación atrás, abriendo la puerta a la remontada de los Toffees de David Moyes, aún candidatos a los puestos europeos.

Gianluigi Donnarumma salvó los muebles ante Iliman Ndiaye (65′), pero no pudo hacer nada frente al delantero francés Thierno Barry que, cinco minutos después de entrar, aprovechó una colosal pifia de Marc Guéhi, autor de un pase demasiado blando hacia su guardameta italiano (68′).

Jake O’Brien, de cabeza a la salida de un córner, alargó la pesadilla del City (73′) antes de que Barry firmara su doblete (81′).

Justo después de reanudarse el juego, los visitantes recortaron distancias por medio de Erling Haaland, magníficamente lanzado al espacio por Mateo Kovacic (83′).

Y Doku golpeó por última vez para arrancar un punto.

*Con información de AFP.