“No cobre el Soat, usted no sabe lo que es un muchacho obligando a que un policía le reciba $10.000 para que no le quite la moto”

“Señores de las motos de Colombia, Paloma les propone quitar el Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito). Cuando usted combina Soat con el precio de los combustibles, eso ha conducido a esa corrupción. Yo tengo una empresa agropecuaria donde los muchachos se mueven en moto. Donde llego, motos y motos y motos y motos. Usted no sabe que no alcanzan a pagar el Soat y el combustible“.

¿En qué consiste la propuesta de Paloma Valencia para eliminar el pago del Soat a motos de hasta 250 c. c.?

De esta manera, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la propuesta de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia de no cobrarles más a determinados motociclistas por este seguro. “Entonces, Paloma ha dicho: ‘Hay que crear unas normas muy rigurosas para evitar la accidentalidad’. Tener una política estilo Antanas Mockus (exalcalde de Bogotá). El mejor orientador cívico que ha tenido Colombia es el doctor Antanas Mockus, nunca votó por mí, pero lo respeto infinitamente, para bajar la accidentalidad. Y no le cobre a los muchachos el Soat, acabe esa fuente de corrupción”.

¿De qué se trata la propuesta de eliminar el SOAT para las motos en Colombia?

“Voy a decir una cosa que me toca decirle. Usted no sabe lo que es un muchacho obligando a que un policía le reciba $ 10.000 para que no le quite la moto. Qué buena idea esta de Paloma”, agregó.

Vea la entrevista completa con el expresidente Álvaro Uribe:

La propuesta

Desde la Plaza de Mercado La 41 de Pereira, la candidata presidencial Paloma Valencia presentó una de sus propuestas en materia de movilidad: que el Estado colombiano asuma el pago del Soat para motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos.

La iniciativa, que se presentó el 2 de mayo de 2026 y será radicada ante el Congreso de la República, busca responder a una realidad que hoy golpea a millones de familias: la imposibilidad de pagar este seguro obligatorio. “Hoy más del 60 % de las motos en Colombia no tienen Soat. No porque los colombianos no quieran cumplir la ley, sino porque no tienen cómo pagarlo”, afirmó Valencia.

La candidata señaló que esta medida busca no solo aliviar el bolsillo de los hogares más vulnerables, sino también asegurar atención en salud en caso de accidentes. “Este beneficio se suma a la exoneración del pago de peajes para motocicletas, que continuará vigente, fortaleciendo una política de apoyo directo a los moteros del país”.

Valencia advirtió que la falta de acceso al Soat ha generado consecuencias graves, como el aumento de la informalidad y la falsificación de este documento. También alertó sobre el impacto de las sanciones: más del 91 % de las multas por esta causa recaen sobre motociclistas de estratos 1, 2 y 3.

Actualmente, 130 motocicletas son inmovilizadas diariamente, y el 60 % de los vehículos retenidos en patios son motos que, en muchos casos, nunca vuelven a salir debido a los altos costos acumulados. “Se están castigando a los más pobres. Les quitan su herramienta de trabajo y los condenan a no poder recuperarla”, enfatizó.

De acuerdo con la congresista, los colombianos que tienen un accidente deben ser atendidos y no elegir entre comer o pagar un seguro. El proyecto de ley plantea exonerar del pago del Soat a las motocicletas de hasta 250 cc, trasladando esta obligación al Estado, que garantizará la cobertura en salud en caso de accidentes.

La medida busca no solo aliviar el bolsillo de los hogares más vulnerables, sino también asegurar que cualquier ciudadano involucrado en un accidente reciba atención médica oportuna. “Queremos que los colombianos estén protegidos, que si tienen un accidente sean atendidos, pero que no tengan que elegir entre comer o pagar un seguro”, explicó la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia.

La candidata aseguró que esta propuesta responde a una transformación en la forma de movilizarse en el país y a la necesidad de adaptar las políticas públicas a esa realidad. “Si antes Colombia se movía a caballo y luego en carro, hoy se mueve en moto. Y el Estado tiene que entender esa realidad y responder con soluciones justas”, concluyó.

Durante su intervención, la candidata destacó el papel fundamental de la motocicleta en la vida diaria del país. Recordó que el 63 % del parque automotor en Colombia corresponde a motos y que estas representan el principal medio de transporte y trabajo para millones de personas. Además, subrayó que el 35 % de los hogares rurales cuenta con una motocicleta, lo que evidencia su importancia en la economía campesina y en la conectividad de las regiones. “La moto es el vehículo de la familia, del trabajador, del campesino. Es la herramienta que permite llevar el sustento al hogar”, señaló.

De acuerdo con los informes presentados por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi en conjunto con Fenalco, se estima que entre el 27,2 % y el 33 % de los hogares en el territorio nacional utilizan este vehículo para su movilidad diaria, lo que equivale a que tres de cada diez ciudadanos poseen una motocicleta.

Según los datos que habrían reportado el RUNT y Fasecolda para el corte de marzo de 2026, de los 13,5 millones de motocicletas que estarían circulando en el país, únicamente 5,2 millones contarían con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vigente.

Esta cifra indicaría que aproximadamente el 61 % de los propietarios de este tipo de vehículos, es decir, seis de cada diez motos, transitaría sin la póliza encargada de cubrir los gastos médicos de los implicados en siniestros viales.