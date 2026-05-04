¿A qué atribuye Uribe la intención de voto por Iván Cepeda? “Uno respeta eso”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, el exmandatario fue consultado por la intención de voto hacia el senador Iván Cepeda. Al exjefe de Estado se le preguntó a qué atribuye que el candidato presidencial y congresista lidere las intenciones de voto de cara a los comicios del 31 de mayo.

“Uno respeta eso. Ahí hay un factor ideológico. Hay otros factores, por ejemplo de engaño, diciéndoles a los viejos que Paloma (Valencia) les va a quitar el auxilio al adulto mayor, que lo creamos nosotros. Cuando ella lo que ha querido es que hay que pagarlo, pero de cuenta del presupuesto, sin quitarles los dineros de pensiones a los trabajadores”, aseguró el expresidente Álvaro Uribe.

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Vea la entrevista con el expresidente Álvaro Uribe Vélez:

“Allí han engolosinado a muchas personas con puestos en el Estado, que no se necesitan. Hay presión de los grupos violentos. Yo lo he vivido en Putumayo, en el norte de Antioquia, lo he vivido en Tumaco, que obligan a votar por Iván Cepeda”, agregó.

“Pero hay una cosa bien importante. Cuando nosotros creamos 2.800.000 Familias en Acción, o le dimos el subsidio al primer millón de adultos —subsidio que habíamos creado—, o llevamos 21 millones de colombianos al Sisbén, a los más pobres, a nadie le preguntamos de qué partido era. Eso fue para todos. Paloma que dice. Ella va a apoyar a todos los colombianos: el joven que vote por Fajardo, por el uno, por el otro, el joven petrista, etcétera. Entonces, la convocatoria de Paloma trasciende toda esa barrera de los votos de Iván Cepeda”, puntualizó al respecto.

De acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe, el eventual gobierno de Iván Cepeda busca llevar a Colombia a un modelo como el cubano. “Uno, ellos han sido los grandes impulsores de esta violencia. Iván Cepeda lo que ha hecho es proteger a las Farc, proteger criminales. Paloma lo que quiere es proteger a los ciudadanos afectados por la violencia. Dos, han destruido la salud. Tres, se quieren quedar con los fondos de pensiones de los trabajadores. Cuatro, a la empresa privada, dejan este país sin inversión, dejan este país sin empleo. Cinco, van acabando con las instituciones democráticas”, aseveró.

“Por ejemplo, Petro ha acabado con la salud; es lo que quiere profundizar Iván Cepeda. Por ejemplo, la Ley 100 fue el mejor instrumento único de igualdad social de Colombia. En una buena clínica recibían y trataban bien a ambos, al pobre y al rico; en lugar de mejorar la Ley 100, la han acabado. Paloma tiene un programa claro de normalización de suministro de medicamentos”.

“Y es así, yo no sé en cuál EPS está usted. Usted puede estar en una, en otra, yo en otra. Los colombianos tenemos oportunidad de escoger. Cepeda y Petro quieren volvernos esclavos del Estado, estar en el Estado como ellos lo ordenen, a la manera de Cuba”, agregó el exjefe de Estado.

La isla, con 9,6 millones de habitantes, atraviesa desde hace seis años una crisis sin precedentes, resultado de la combinación del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, las debilidades estructurales de su economía centralizada y el fracaso de una reforma monetaria. Frente a la crisis, el Gobierno anunció recientemente varias reformas orientadas a una mayor apertura económica.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.