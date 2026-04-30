El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño publicó un mensaje en su cuenta de X en el que rechazó lo que calificó como un uso indebido del dolor de su familia en medio del debate político.
Como padre de Miguel Uribe Turbay y como candidato presidencial, rechazo que el dolor de mi familia se utilice para montar cortinas de humo.— Miguel Uribe (@migueluribel) April 30, 2026
Lo que ha circulado desde el entorno de Álvaro Uribe Vélez es irresponsable y profundamente irrespetuoso.
No se puede jugar con la… https://t.co/qjfDMW53Eb
En el pronunciamiento, Uribe Londoño aseguró que, en su condición de padre de Miguel Uribe Turbay, no permitirá que su situación personal sea utilizada para “montar cortinas de humo”.
El dirigente también lanzó críticas directas al entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al señalar que lo que ha circulado desde ese sector político es “irresponsable y profundamente irrespetuoso”. Según indicó, se han difundido versiones que afectan su buen nombre sin sustento.
En el mismo mensaje, Uribe Londoño defendió al gobernador Luis Alfonso Escobar, al afirmar que los señalamientos en su contra, basados en fuentes anónimas, carecen de fundamento.
“No se puede jugar con la reputación de nadie”, insistió, al advertir sobre los efectos de este tipo de acusaciones en el escenario público.
El excandidato fue más allá y acusó al Centro Democrático de incurrir en un “abuso” al utilizar el nombre de su hijo dentro de estrategias de campaña. En su declaración, incluyó tanto a la dirigencia del partido como a su candidata presidencial, aunque sin mencionarla directamente.
El mensaje concluye con una frase que busca marcar distancia política y personal frente a la controversia: “Las banderas las llevo yo”. Con esto, Uribe Londoño deja claro que no permitirá que su causa sea instrumentalizada por otros sectores.