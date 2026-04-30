Judiciales

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Director de la UNP rinde interrogatorio y asegura que “se tomaron las medidas que recomendó la Policía”

Augusto Rodríguez fue denunciado por la defensa del senador y precandidato presidencial.

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Redacción Semana
30 de abril de 2026 a las 12:30 p. m.
Augusto Rodríguez, director de la UNP, habló sobre el esquema de seguridad del senador y precandidato a la Presidencia Miguel Uribe Turbay.
Augusto Rodríguez, director de la UNP, habló sobre el esquema de seguridad del senador y precandidato a la Presidencia Miguel Uribe Turbay. Foto: Montaje: JUAN CARLOS SIERRA PARDO/ captura de pantalla/ @Migueluribet

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, rinde interrogatorio ante la Fiscalía en medio de la investigación que se adelanta en su contra por las omisiones en el otorgamiento de medidas de seguridad al senador y precandidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado sicarial en junio de 2025 cuando daba un discurso en el barrio El Golfito, en el occidente de Bogotá.

Exclusivo: así fueron los seguimientos que le hicieron a Miguel Uribe Turbay meses antes del magnicidio. Las autoridades no hicieron nada

A su llegada al complejo judicial de Paloquemao, en el centro de Bogotá, Rodríguez aseveró que presentará las pruebas que indican que siempre estuvieron al tanto de las solicitudes presentadas por el dirigente político del Centro Democrático.

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