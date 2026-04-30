Olga Lucía Vives reaccionó a caso de acoso a periodista de RCN; el momento quedó captado en video

En medio de la polémica generada después de que varias periodistas colombianas denunciaran acoso laboral por parte de sus jefes y compañeros en algunos de los medios de comunicación más importantes del país, las mujeres se han manifestado a través de redes sociales para compartir sus testimonios y exponer los momentos incómodos que han tenido que atravesar en el ejercicio de su profesión.

En este caso, María Antonia Calle, reportera de Mujeres sin filtro, una de las producciones del Canal RCN, se manifestó por medio de su cuenta de Instagram y publicó un video que causó conversación entre su público digital.

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“Así se ve el acoso sexual”, fueron las palabras con las que tituló el clip en el que entrevistó a un hombre en las playas de Santa Marta, como parte de una de las secciones del programa que se emite diariamente a las 3 de la tarde.

Según su relato y el contenido que compartió, la periodista grabó un pulso de opiniones, con el fin de conseguir distintos puntos de vista con respecto a la afirmación “el hombre propone y la mujer dispone”.

La presentadora compartió su experiencia a través de sus redes sociales Foto: Instagram @mariantoniacalle

“Este señor, desde el comienzo, empezó a decirme que yo estaba ‘muy bonita’… un comentario que, a ver… uno no agradece ni se siente bien, pues viene de un desconocido y de un viejo verde que fácil me lleva 30 años”, narró.

Agregó: “Me sentí incómoda desde el primer momento, pero ¿por qué seguí? Porque pensé: está hablador, de pronto comparte una opinión divertida. Y créanme que es muy difícil conseguir opiniones en la calle; a la gente le da pena, tiene afán… y pensé que si ignoraba el tema, todo iba a salir bien, pero no. Todo terminó mal”.

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En las imágenes se puede observar a María Antonia incómoda y nerviosa mientras realizaba el cubrimiento, pues el hombre le dijo: ‘Yo le propongo’, y aunque la periodista se negó ante sus palabras, el entrevistado insistió al asegurar que le gustan las mujeres menores que él.

“Se equivocó conmigo porque soy de las que responde. Entonces le contesté de forma sarcástica, pero todo se fue a la mier*# cuando dijo: ‘Así me gustan a mí, menores’. Uy, no, no y no. Esto es acoso y estoy trabajando. Y si creen que exagero, no tienen ni idea cuántas veces esto pasa y no queda grabado o simplemente está normalizado. No es un halago. No es un ‘piropo’. No es un chiste. Es acoso y por eso quiero mostrar este ejemplo”, expuso.

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La reacción de Olga Lucía Vives a la denuncia de María Antonia Calle

Como era de esperarse, el video publicado por la periodista de Mujeres sin filtro generó una gran cantidad de comentarios y reacciones por parte de los usuarios de redes sociales.

Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue el de Olga Lucía Vives, reconocida cantante samaria, quien hizo parte de Ventino y es la voz oficial de la protagonista de Encanto en el doblaje al español de Disney, pues mostró su apoyo a la periodista y fue radical con sus palabras.

Olga Lucía Vives reaccionó a caso de acoso de la periodista María Antonia Calle. Foto: Captura Instagram @mariantoniacalle

“Fuiste toda una pro abordando la situación. Me encantó que te hayas ido”, escribió la artista, quien en varias ocasiones ha hablado del tema y se ha mostrado interesada por crear espacios seguros para las mujeres.