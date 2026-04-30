Karol G hace historia en su tierra: logró hacer ‘sold out’ con tres fechas en el Estadio El Campín

En el marco de su nueva gira Viajando Por El Mundo Tropitour, la superestrella colombiana marca un nuevo hito en la industria musical al lograr Sold Out total en sus tres fechas en Bogotá, programadas para el 4, 5 y 6 de diciembre en el Estadio El Campín.

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En tiempo récord, miles de fans aseguraron sus entradas para lo que serán tres noches sin precedentes en la capital, confirmando el fenómeno cultural en el que se ha convertido Karol G y la conexión única con su público colombiano.

Este triple sold out no solo representa un logro en taquilla, sino un momento histórico para la música en vivo en el país.

Con Viajando Por El Mundo Tropitour, Karol G presenta su gira más ambiciosa hasta la fecha, llevando su universo creativo a estadios alrededor del mundo y reafirmando su lugar como una de las artistas latinas más influyentes a nivel global.

Su propuesta en vivo, reconocida por su nivel de producción, narrativa visual y conexión con la audiencia, promete transformar el Estadio El Campín en una experiencia inolvidable.

Las fechas en Bogotá hacen parte de un recorrido internacional que continúa expandiendo el alcance de la música latina, y que encuentra en Colombia uno de sus momentos más significativos.

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Los conciertos en el Estadio El Campín serán producidos por Diomar García y Stage Eventos, quienes, con su experiencia en espectáculos de gran formato, lideran la realización de uno de los eventos más importantes del año en el país.

Con este anuncio, Karol G no solo reafirma su dominio en los escenarios globales, sino que también escribe un nuevo capítulo en la historia del entretenimiento en Colombia. Bogotá está lista para vivir tres noches históricas.

Este gran logro de ‘La Bichota’ llega luego de conquistar un importante escenario internacional: Coachella.

A través de la cuenta oficial de Karol G On Tour, se publicaron varios videos de su show y se resaltó que fue la primera latina en encabezar el cartel de este importante evento:

“Karol G se convierte en la primera latina en encabezar el cartel de Coachella, transformando el escenario en una poderosa celebración de identidad, cultura y comunidad. Esto no fue solo una actuación... fue un momento para todos nosotros”, se lee.