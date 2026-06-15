Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 15 de junio

El inicio de semana llega con perspectivas positivas para quienes siguen la astrología. Según diversas interpretaciones, el lunes 15 de junio sería un momento favorable para impulsar proyectos, asumir nuevos retos y tomar decisiones importantes tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Horóscopo de este lunes 15 de junio, según Nana Calistar; los 12 signos tendrán importantes cambios

Aunque ya no está presente en los medios, sus mensajes relacionados con la fe, el amor propio y la confianza en las capacidades de cada persona continúan inspirando a miles de seguidores.

Parte de esa influencia se mantiene gracias a Betty B. Mercado, quien ha continuado difundiendo las enseñanzas y la filosofía del reconocido astrólogo, acercándolas a nuevas audiencias interesadas en este tipo de contenidos.

Para los creyentes en la influencia de los astros, esta jornada podría representar una oportunidad ideal para replantear objetivos, iniciar cambios y avanzar hacia nuevas metas.

La recomendación es aprovechar la energía del día para abrirse a nuevas posibilidades y enfrentar con optimismo los desafíos que puedan surgir.

El astrólogo falleció en el 2019, pero sus familiares siguen compartiendo su legado. Foto: Getty Images

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado el 15 de junio de 2026

Aries

“Todo lo que tenga que ver con ventas y compras se ve muy aspectado en el día de hoy. La comunicación es excelente y podrás convencer fácilmente a otros con solo exponer tus ideas. Esto a su vez resaltará tu personalidad. El amor sigue rondándote si es que ya no estás capturado en las redes del amor”.

Números de la suerte: 43, 20, 6.

Tauro

“Tu salud y tu vitalidad mejoran. Sentirás deseos de salir y expandir tu círculo de amistades. Estas a su vez te brindarán oportunidades que te beneficiarán en el aspecto profesional y económico. Invierte en artículos de alta tecnología. Al comprar aplica tu mejor juicio y ve con cautela. Tu encanto personal se exalta”.

Números de la suerte: 10, 27, 8.

Géminis

“Es momento para el silencio y para encontrar tu ser espiritual. Practica la meditación, el relajarte y ponerte en contacto con tu yo interior. Pon mucha atención a tus sueños, ellos te revelan soluciones y te hacen ver los problemas desde otra dimensión. Todo trabajo y de tipo religioso será de mucha satisfacción”.

Números de la suerte: 8, 15, 4.

Cáncer

“Es momento de ponerte en primer lugar. Hacer inversiones está maravillosamente aspectado para los de este signo. Tu creatividad es grande y sabrás cómo emplearla sabiamente. Los planetas te dan la energía necesaria para ir en busca de buenas oportunidades. Un familiar cercano te dará una gran sorpresa”.

Números de la suerte: 7, 33, 11.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Leo

“Estarás hoy muy activo e innovador. Tu creatividad se encuentra en su máxima expresión en todo lo que hagas durante el día de hoy. Verás resultados inmediatos de todo lo que realices con amor y dedicación. Es tiempo de viajar, de comunicarte con el extranjero. Tus esfuerzos se ven recompensados”.

Números de la suerte: 36, 4, 17.

Virgo

“Tus responsabilidades y obligaciones son muchas y no te dejan tiempo suficiente para lo que te gusta hacer. Necesitas tiempo para ti. Apaga el celular, aléjate del tráfico, del bullicio que te rodea. Busca un lugar tranquilo cerca de la naturaleza. Un viaje podría ser muy estimulante para ti”.

Números de la suerte: 30, 1, 12.

Libra

“Es momento de poner más atención a tu salud. No abuses de las comidas o bebidas que puedan perjudicar tus intestinos o tu sistema digestivo. Una dieta saludable rica en vegetales y frutas harán maravillas para ti. Toda compra, inversión o transacción que envuelva dinero debe estudiarse con detenimiento”.

Números de la suerte: 3, 9, 4.

Escorpio

“Permite que todo a tu alrededor fluya con naturalidad. Por el momento trata de intervenir lo menos posible, sé un espectador. Las aguas están revueltas y muy pronto todo volverá a su nivel. El trabajar en conjunto y con sentido de cooperación es la mejor manera de obtener excelentes resultados en lo que hagas”.

Números de la suerte: 36, 13, 28.

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Sagitario

“Aumenta o se incrementa tu autoestima y tu confianza. Comienzas el día con nuevas esperanzas y maneras de ver la vida. La energía planetaria te hace más atractivo. Es un buen día para invertir en objetos personales, como ropa, cosméticos y accesorios. En el amor se levanta un aviso de precaución para ti”.

Números de la suerte: 6, 21, 9.

Capricornio

“Tendrás que poner más esfuerzo y trabajo en todo proyecto que empieces ahora para que este sea productivo y te de el resultado deseado. Tú cuentas con mucha energía y apoyo y podrás vencer cualquier obstáculo que encuentres en el camino. Evita corregir o criticar a tu pareja. Trabaja para mejorar esa situación”.

Números de la suerte: 7, 12, 46.

Acuario

“Es momento de cambios, renovación, de nuevos comienzos y con ello muchas tentaciones. Trata de balancear tus obligaciones, pero sobre todo cuida de no perder el control. Tu salud debe estar por encima de todo. Tus nervios siempre son los más afectados, la relajación y el descanso son la orden del día”.

Números de la suerte: 19, 5, 1.

Piscis

“Ponte al día en tus cuentas y no quieras gastar más de lo que has planeado. Lo que tienes te ha costado mucho trabajo y esfuerzo y no debes ponerlo en tela de juego. Ve con calma, pero a la segura. Estudia cada paso que vayas a dar en cuanto a negocios se refiere. Sé muy específico en lo que a tus obligaciones se refiere”.

Números de la suerte: 18, 26, 30.