Luis Díaz impacta en el Bayern Múnich con inesperado cambio y sorprende a Alemania en su regreso

Luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, de unas vacaciones en Colombia y de rumores sobre el Al Hilal de Arabia Saudita, Luis Díaz se reintegra a los entrenamientos con el Bayern Múnich para preparar una nueva temporada que promete más goles y asistencias.

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Prensa alemana revela la orden que Bayern Múnich le habría dado a Luis Díaz sobre su regreso

Bayern Múnich saldrá como máximo favorito a las diferentes competencias en que se presentará. En la Champions League tendrá aires de revancha tras la prematura eliminación en la campaña pasada y otra vez querrá títulos de la Bundesliga y de la Copa de Alemania.

Tras el Mundial 2026, su tridente de ataque se ve más solvente y muy maduro físicamente con Michael Olise y Harry Kane, semifinalistas en Norteamérica. Y vuelve por lo alto a la Bundesliga con Luis Díaz.

Ya el equipo está completo y alista la Audi Summer Tour, pero llama la atención que en su vuelta Luis Díaz se presentó con un nuevo look.

Luis Díaz en el entrenamiento del Bayern Múnich Foto: Bayern Múnich

Lucho rompió el molde tras pintarse, por primera vez, el cabello de color blanco grisáceo.

Convocatoria para la gira por Asia

Este look se vio en medio del viaje del equipo a Asia oriental, donde atiende la Audi Summer Tour. Hasta el 5 de agosto, el campeón récord de Alemania permanecerá en la isla surcoreana de Jeju. Posteriormente, viajará a Hong Kong, donde permanecerá hasta el sábado 8 de agosto.

Luis Díaz en el entreno del Bayern Foto: Bayern Múnich

La lista de viajeros está compuesta por 26 jugadores, entre ellos Luis Díaz, Konrad Laimer y Josip Stanišić, quienes fueron el último grupo en reintegrarse a la pretemporada del equipo bávaro.

Letzte Trainingseinheit vor der Abreise 🥰#AudiFCBTour pic.twitter.com/HAHojYw74q — FC Bayern München (@FCBayern) August 1, 2026

No forman parte de la expedición Serge Gnabry, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Lennart Karl y Bryan Zaragoza, quienes continúan trabajando en sus planes individuales de recuperación.

Tampoco han viajado a Asia el central Dayot Upamecano, el delantero Harry Kane, ni el francés Michael Olise, además del nuevo fichaje marroquí, Ismael Saibari, quien fue firmado en plena participación en el Mundial de Norteamérica. Ellos se reincorporarán al equipo una vez concluya el Audi Summer Tour.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich. Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Por su parte, el técnico Vincent Kompany agregó siete jugadores de la cantera del FC Bayern al grupo de viajeros a la Audi Summer Tour.