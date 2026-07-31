Supercomputadora simuló el Mundial 2030 sin equipos europeos: predijo el puesto de Colombia

En medio de la molestia por el proyecto de vender un porcentaje del Mundial 2030 a inversores privados, la UEFA anunció que sus selecciones no participarán si se mantiene esa idea liderada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

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The Sun hizo una simulación de cómo sería la Copa del Mundo sin equipos europeos y arrojó el pronóstico de una final histórica de Argentina vs. Brasil.

Según la supercomputadora que elaboró dicha predicción, la Selección Colombia pasaría sin problemas la fase de grupos, le ganaría en dieciseisavos a Panamá y nuevamente caería en octavos frente a Brasil.

Este sería el camino de la Tricolor sin rivales europeos:

Líder en la fase de grupos

Victoria en dieciseisavos sobre Panamá

Derrota ante Brasil en octavos

Luis Díaz, en lágrimas tras la eliminación de Colombia. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

La supercomputadora dio a Argentina como campeón

Aunque en el Mundial 2030 ya no contarán con Lionel Messi como capitán, la supercomputadora visualiza a Argentina como campeón del mundo. La albiceleste se sacaría la espina de lo que pasó contra España y ganaría el título sobre su máximo rival del continente.

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“Se ha pronosticado que Nigeria se quedará a las puertas —de forma dolorosa— de alcanzar su primera final de la Copa del Mundo tras caer derrotada ante Brasil. Sin embargo, Vinicius Jr. y compañía también se quedarán sin la oportunidad de proclamarse campeones del mundo por sexta vez", apunta The Sun.

Argentina y Brasil nunca se han enfrentado en finales del Mundial, aunque sí han tenido enfrentamientos históricos en otras instancias. “La supercomputadora estima que Brasil perderá ante su eterno rival, Argentina, equipo que cayó derrotado en la final de este verano”, agrega el medio británico.

Sumado a eso, en semifinales eliminarían a Uruguay en un nuevo clásico del Río de la Plata.

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, figuras de Argentina. Foto: AFP

Esta predicción, que no incluye equipos de la UEFA, se dio como consecuencia del comunicado oficial en el que las 55 selecciones europeas anuncian su retiro de los torneos organizados por la FIFA en caso de continuar con la idea de privatizar el Mundial.

En Europa consideran que “desde ese instante, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de las competiciones y cada decisión que defina el futuro del fútbol dejará de estar guiada por lo que sea mejor para el deporte y pasará a responder a lo que sea mejor para los accionistas”.

“Hay cosas que son simplemente demasiado importantes para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y, mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta”, añadió la UEFA.

A ese pronunciamiento también se unió la Concacaf, aunque México se desmarcó a la expectativa de conocer más detalles sobre la propuesta.