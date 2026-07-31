Hasta seis meses de baja para delantero de la Selección Colombia: pasará por el quirófano

Cuando las lesiones constantes aparecen en la carrera de un jugador de fútbol, se abre la puerta a un calvario que puede extenderse por meses o años e incluso obligarlo a contemplar la terminación de su trayectoria deportiva.

Tal parece ser el caso de Luis Sinisterra, de procesos recientes en la Selección Colombia, y de quien se ha reportado en las últimas horas una nueva lesión grave en su historial.

😔🇨🇴 ¡DURA IMAGEN PARA LUIS SINISTERRA! El colombiano no pudo continuar tras sufrir una lesión y dejó el terreno de juego entre lágrimas en el duelo de Cruzeiro ante Botafogo.



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Luego de que se le hubiese visto el pasado fin de semana con gestos de dolor fuerte en medio del juego entre Cruzeiro y Botafogo, salió en las últimas horas el reporte oficial por parte del elenco de Belo Horizonte.

Oficializan lo peor para Sinisterra

Desde la primera parte de la misiva dieron a conocer que se trata de algo grave: “Cruzeiro informa que ha concluido los exámenes del atacante Sinisterra y el tratamiento indicado para el caso es un procedimiento quirúrgico en el muslo izquierdo”.

Parece ser tan complejo el panorama para Sinisterra, que entre las partes han decidido un viaje a Europa para que sea tratado por los especialistas más preparados para este tipo de situaciones.

“En decisión compartida entre el atleta y el Cruzeiro, la cirugía se realizará la próxima semana, en Finlandia, por el médico Lasse Lempainen, principal referencia mundial en el tratamiento de lesiones en el muslo”, informó el club.

“Tras el procedimiento, Sinisterra regresa a Brasil para realizar toda la recuperación junto al departamento de salud y rendimiento del Cruzeiro”, agregó sobre la situación que vive el jugador de la Tricolor.

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Sobre el tiempo de recuperación, no existe una certeza porque dependerá de la evolución que vaya mostrando Luis. Expertos médicos hablan de una rehabilitación que podría oscilar entre cinco y seis meses.

Dicha lesión es un golpe fuerte más a la trayectoria de Sinisterra, quien empezó su carrera en una constante evolución, destacó en Feyenoord (Países Bajos), pero luego en Leeds United y Bournemouth se vino abajo, justamente por las constantes lesiones sufridas.

Dos años de agonía para Sinisterra:

Marzo de 2025: lesión en los isquiotibiales . Estuvo de baja cerca de dos meses y su regreso fue previsto para finales de mayo.

lesión en los . Estuvo de baja cerca de dos meses y su regreso fue previsto para finales de mayo. Agosto de 2025: nueva lesión en los isquiotibiales , que lo obligó a perderse el inicio de la temporada 2025-2026.

nueva , que lo obligó a perderse el inicio de la temporada 2025-2026. Septiembre de 2025: recaída por una lesión muscular en el muslo , prolongando su ausencia.

recaída por una , prolongando su ausencia. Octubre de 2025: continuó con problemas en el muslo , permaneciendo en la enfermería del Bournemouth.

continuó con problemas en el , permaneciendo en la enfermería del Bournemouth. Febrero de 2026: sufrió otra lesión en el muslo, con un tiempo estimado de recuperación hasta finales de abril.

Apagado el sueño de la Selección Colombia

Néstor Lorenzo tuvo a Luis Sinisterra en cuenta para algunas fechas de las eliminatorias hacia el Mundial 2026. Es más, en una jornada de ese camino a la pasada cita orbital, el atacante llegó a marcar y dar una asistencia, por allá en 2024.

Jhon Lucumí y Luis Sinisterra en la Copa América 2024. Foto: Getty Images

Después de eso, las complicaciones médicas lo han borrado tras disputar Copa América, pero no poder ir al Mundial. A sus 27 años podría aspirar a tener un nuevo llamado, pero cada vez parece más difícil por su historial médico crítico.