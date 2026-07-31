Nana Calistar lanza sus predicciones para el 31 de julio: vienen cambios para varios signos

El cierre de julio llega acompañado de nuevas predicciones de Nana Calistar, una de las astrólogas más populares entre quienes consultan a diario el horóscopo en busca de orientación sobre el amor, el dinero, la salud y el trabajo.

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 31 de julio, según Walter Mercado

Para este 31 de julio, la creadora de contenido compartió un nuevo mensaje dirigido a los 12 signos del zodiaco, en el que anticipa movimientos importantes y recomienda estar atentos a las oportunidades que podrían presentarse en distintos ámbitos de la vida.

Como es habitual, sus pronósticos combinan advertencias, consejos y reflexiones para afrontar el día con una mejor perspectiva.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“Aprende a valorar tu tiempo, hay personas que aparecen únicamente cuando necesitan un favor, un consejo o un hombro donde llorar pero cuando eres tú quien necesita apoyo casualmente siempre están ocupadas”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“Hay compromisos y pendientes que has venido posponiendo desde hace semanas, papeles, pagos, llamadas, trámites o asuntos laborales que sigue dejando para después. Mucho cuidado porque si continúas acumulando responsabilidades llegará un momento en que todo se juntará y sentirás que no encuentras salida”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“Habrá personas que intentarán desanimarte diciendo que es muy difícil, que no es el momento o que mejor te conformes con lo que tienes, n o los escuches muchas veces quienes más critican son quienes menos se atrevieron a luchar por sus propios sueños”.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“Te ilusionas demasiado rápido, idealizas amistades, parejas o familiares y después el golpe duelo doble cuando descubres que tienen que también se equivocan, mienten o te fallan, baja a todos de ese altar nadie es perfecto y nadie merece que sacrifiques tu paz por mantener una imagen que solo existía en tu cabeza”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“En el ambiente familiar habrá una energía ,medio pesada porque una persona cercana comenzará a mostrar cierta incomodidad con tus avances, no necesariamente será un enemigo declarado, pero sí alguien a quien le cuesta trabajo verte crecer”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“Tienes una necesidad enorme de sentir cariño y eso podría hacer que confundas una simple muestra de afecto con una gran historia de amor no porque alguien te escriba bonito significa que ya encontró el amor de su vida contigo, date tiempo de conocer a las personas”.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“Si algún proyecto no sale como lo planeabas no te desesperes ni pienses que todo está perdido, algunas puertas tardan un poco más en abrirse porque primero necesitan acomodarse las circunstancias correctas, ten paciencia y sigue trabajando con disciplina porque los frutos llegarán”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“Su presencia despertará curiosidad y hará que vuelvas a sentir esa emoción de conocer a alguien. Sin embargo, descubrirás algo importante: todavía existe una parte de tu corazón que sigue atrapada en una historia del pasado”.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“Este 31 de julio será el inicio de un cambio muy positivo dejarás de buscar aprobación en quienes nunca supieron valorarte y comenzarás a confiar mucho más en tu intuición cuando aprendas a escuchar esa voz interior antes de que ruido de los demás descubrirás que casi siempre tu corazón ya conocía la respuesta mucho antes que tu mente”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“Para este día, en cuestiones económicas mejora el panorama, pero evita gastar de inmediato ese dinero extra que puede llegar, aprovecha para ahorrar, pagar deudas o invertir en algo que realmente genere estabilidad”.

Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“No pongas las manos al fuego por nadie, tú eres de esas personas que entregan lealtad completa cuando quieren a alguien, pero pocas veces recibes el mismo compromiso de regreso, aprende a observar quién realmente está contigo cuando las cosas se complican”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“En la salud no descuides tu garganta ni tus oídos, hay alta probabilidad de molestias, infecciones o inflamaciones si sigues exponiéndote a cambios bruscos de temperatura, bebidas muy frías o desvelos constantes”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.