Melina Ramírez, entre lágrimas, mostró emotivo momento con su hijo: “Le dije que no podía estar”

Hace algunos años, Melina Ramírez y Mateo Carvajal protagonizaron uno de los romances más comentados de la farándula colombiana, luego de conocerse en Desafío. La relación avanzó rápidamente y terminó con la llegada de su hijo Salvador.

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Sin embargo, después del nacimiento del pequeño, la pareja confirmó su separación y decidió continuar por caminos diferentes. Aunque no revelaron públicamente las razones de la ruptura, ambos optaron por mantener este aspecto de su vida privada.

Con el paso del tiempo, Melina y Mateo han conseguido mantener una relación cordial enfocada en la crianza de Salvador. Ambos han priorizado el bienestar del niño y procuran garantizar que crezca acompañado por sus padres, con respeto y cercanía pese a que ya no son pareja.

Recientemente, ambos fueron protagonistas de algunos videos, precisamente por el cumpleaños número 7 de su hijo. Los dos se reunieron en la casa del paisa en Medellín, dándole una sorpresa al menor en esta fecha.

Melina Ramírez hizo un sacrificio y se ausentó de la capital para llegarle a Salvador en la casa de su familia paterna, llevándole un desayuno diferente y único. La presentadora escribió unas palabras muy especiales, rompiendo en llanto al verse cara a cara con él.

La famosa entró a la habitación, despertó al niño y lloraron juntos, abrazándose ante el asombro que tenía él. Allí se escuchó cómo Salvador le decía que “no creía que la iba a ver ese día”.

“Le dije que no podía estar porque hoy grabo, pero me escapé unas horas para poder despertarlo con un desayuno”, dijo.

“Una sorpresa para el amor de mi vida. ¡Felices 7 años al niño de mis ojos! Hoy me toca grabar, así que no puedo quedarme todo el día. Pero por este momento… todo el esfuerzo valió la pena. Todo por ti, hijo, siempre vale la pena. Gracias, Dios, por el regalo de su vida y por la bendición de su salud. Que seas siempre, pero siempre, muy feliz. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar"