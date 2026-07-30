‘MasterChef Celebrity’: Claudia Bahamón sufrió un nuevo accidente con un participante

La cocina de MasterChef Celebrity Colombia continúa dejando momentos de tensión y también situaciones inesperadas. En medio de uno de los más recientes retos por equipos, la presentadora Claudia Bahamón volvió a verse involucrada en un accidente dentro del set, un hecho que sorprendió tanto a los participantes como a los televidentes y que recordó un episodio similar ocurrido días atrás.

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Todo sucedió mientras la presentadora recorría las estaciones de cocina para informar cuánto tiempo les quedaba a las celebridades antes de presentar sus preparaciones.

Como es habitual en este tipo de pruebas, el ambiente estaba marcado por las carreras de un lado a otro, el afán por terminar los platos y la presión del reloj.

En medio de ese movimiento, el actor Luciano D’Alessandro se desplazaba con rapidez para cumplir con una de las tareas de su equipo y terminó chocando accidentalmente con Claudia Bahamón, quien en ese momento caminaba de espaldas.

El impacto fue directamente en la espalda de la presentadora, generando preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Lejos de ignorar lo ocurrido, el actor reaccionó de inmediato. Se acercó a Bahamón para abrazarla, ofrecerle disculpas y verificar que se encontrara en buen estado.

Su gesto fue bien recibido y terminó aliviando la tensión del momento, ya que la presentadora no sufrió consecuencias de consideración.

Con el buen humor que caracteriza al programa, Luciano incluso hizo referencia al accidente que había protagonizado anteriormente otro concursante.

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La situación hizo recordar lo sucedido días antes con Emiro Navarro, quien también golpeó accidentalmente a Claudia Bahamón durante otra competencia.

Aunque ambos episodios ocurrieron en medio del ritmo acelerado que exige el reality gastronómico, dejaron en evidencia lo fácil que resulta que se presenten este tipo de accidentes cuando los participantes se encuentran completamente concentrados en sus preparaciones.