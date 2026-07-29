‘Masterchef Celebrity’ 2026: Lina Tejeiro y Sebastián Vega tuvieron que recordar viejos tiempos en un reto de equipos

En el capítulo de este 29 de julio, los participantes fueron divididos en seis equipos, distribuidos en tres categorías: entrada, plato fuerte y postre. Cada grupo debía preparar tres platos completamente idénticos, mientras competía de manera directa contra otro equipo de la misma categoría.

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La competencia también estuvo marcada por el tiempo. Los equipos de entrada tuvieron 50 minutos, los de plato fuerte contaron con 60 minutos y quienes prepararon postre dispusieron de 70 minutos. Durante toda la prueba, la alacena permaneció abierta para que los concursantes pudieran abastecerse libremente de los ingredientes.

Uno de los enfrentamientos más llamativos fue el del equipo amarillo, integrado por Lina Tejeiro, Sebastián Vega, Pautips y Tuto, quienes debían preparar una entrada.

Su apuesta fue una receta bautizada como ‘Croqueta cafetera’, una preparación que convenció a los chefs Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, especialmente por la salsa elaborada a base de café.

“La salsa a base de café fue el punto fuerte del plato”, destacaron los jurados durante la evaluación.

Gracias a esa preparación, el equipo amarillo se quedó con la victoria de su categoría, aseguraron un paso más en la competencia y, además, Sebastián Vega pudo quitarse el delantal negro, al igual que algunos de sus compañeros.

La decisión no fue sencilla para los jueces, quienes evaluaron la presentación, el sabor y la ejecución de cada preparación. Sin embargo, la ‘Croqueta Cafetera’ se impuso al equipo rival gracias al equilibrio de sus ingredientes y, especialmente, al uso del café en la salsa, un detalle que fue ampliamente elogiado por Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría durante la degustación.

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Más allá del resultado culinario, el episodio también llamó la atención porque reunió nuevamente en un mismo equipo a Lina Tejeiro y Sebastián Vega, quienes mantuvieron una relación sentimental hace 19 años, cuando ambos hacían parte del elenco de la recordada novela Padres e hijos.

Aunque su historia quedó en el pasado, en esta ocasión demostraron que todavía pueden trabajar juntos y conseguir una importante victoria en la cocina de MasterChef Celebrity 2026.