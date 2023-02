Sebastián Vega confesó cómo se sintió al ver sin ropa a Laura Tobón

Sebastián Vega es uno de los actores de la televisión nacional con más trayectoria, desde que era muy joven inició en el mundo de la actuación y hoy en día se mueve por redes sociales.

Resulta que el joven, quien se casó hace poco, estaba en Colombiamoda acompañando a su pareja Valentina Ochoa, por una pasarela que ella estaba organizando, durante el proceso, Ochoa metió al actor a una prueba de vestuario y ahí fue donde se encontró con Laura Tobón.

Instagram @sebastian_vega1 - Foto: Instagram @sebastian_vega1

“Normalmente, las pruebas de vestuario son muy rápidas y las modelos se cambian frente a otras modelos y el resto de las personas que están presentes, razón por la que dejan su cuerpo al descubierto”, dijo el joven en conversación con la presentadora Laura Acuña.

Sebastián Vega contó lo sucedido con Laura Tobón - Foto: Pantallazo YouTube La sala de Laura Acuña

En medio de todo eso estaba el actor quien terminó viendo a más de una modelo desnuda. “Yo le estaba ayudando a Valentina, cuando fue que entraron las modelos y empezaron a cambiarse, inicialmente me dio mucha pena, sin embargo, el corre-corre era tal, que tuve que concentrarme y ser profesional, levantaba la mirada hasta las rodillas, pero a todas las modelos top las vi”, reveló el actor.

“De hecho, en un momento apareció Laura Tobón que es una hembra y le dijo a mi esposa “Mari....tu marido qué hace acá”, a lo que le respondió “me está ayudando Lau” y la situación se tornó divertida.

Sebastián Vega, también contó en el programa, que le había dicho a su esposa que por qué lo había metido en algo que para él era completamente desconocido, a lo que ella le respondió: “normal”. “Es el pudor, pero la verdad es que no hay morbo”, dijo apenado el actor.

Sebastián Vega y su esposa - Foto: @sebastian_vega1

Por redes sociales, los usuarios se pronunciaron ante la historia: “jajaja no me imagino al Sebastián viendo con la boca abierta a todas esas bellísimas mujeres, cualquiera se hubiera vuelto loco”; “jaja ese Sebas es una ternura, incluso podría pasar por gay”; “la verdad es que estaba como en Davivienda, en el lugar equivocado, que pena”; “las modelos están acostumbradas, además son hermosas y poco inseguras, así deben ser las pruebas de vestuario, eso no es nada raro”; “increíble que Vega tenga ese tipo de experiencias, definidamente hay hombres con mucha suerte”; “Uff mamacita, lo que yo daría por ver a la mujer más bella de Colombia, sin palabras”.

Laura Tobón se mostró ligera de ropa, pero muchos criticaron su figura

Laura Tobón es una de las presentadoras más queridas de la televisión gracias a su talento para estar frente a las cámaras, pero esto también se ha logrado por su belleza y carisma. Aunque la bogotana ha ganado fama al estar al frente de importantes producciones como La voz y Estilo RCN, Tobón ha dejado claro que uno de sus mayores logros es el ser madre.

A sus 33 años, Tobón trajo al mundo a su primer hijo, Lucca, al lado de su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, y como lo saben todas las madres, su llegada llegó con algunos cambios.

Además del hecho de que la presentadora no aceptó proyectos en la televisión durante un poco más de un año, el peso de su cuerpo también se vio alterado.

“Les comparto la foto del día antes que naciera Lucca… Ahora puedo compartir esta foto con todo el orgullo de decir que pude darle vida a mi bebé, aunque mi físico cambiara por completo”, escribió en una imagen, además de comentar que había subido 26 kilos durante su embarazo.

En ese momento, las críticas no se hicieron esperar, pero ahora los comentarios negativos van por el lado contrario, pues aseguran que la presentadora está muy delgada.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, Laura Tobón posteó una imagen que dio mucho para hablar, ya que aparece en ella sin nada de ropa.

“Ser conscientes de nuestro cuerpo, para mí es recordarnos que es un vehículo (...), amarlo en todos sus estados es parte del amor por la vida. A mis 33 años solo tengo agradecimiento por mi cuerpo que me ha dado el regalo más grande… Mi transformación de mujer a mamá hoy no la cambio por nada en el mundo”, escribió en su post.

Laura Tobón dio un poderoso mensaje de aceptación y amor propio. La bogotana recibió muchos elogios por su belleza y su texto, pero algunos aseguraron que “se pasó de flaca”.

“Se va a desaparecer, el marido no tiene nada que agarrar por su delgadez. A comer bien y menos ejercicios y no tanto trabajo para crear plata, en la vida no todo tiene que ser plata ni cosas materiales”; “ahora a las famosas les dio por subir fotos desnudas para llamar la atención”, fueron algunos comentarios que recibió la presentadora.

Cabe recordar que tras su embarazo, Tobón confesó que su mismo cuerpo empezó a adelgazar de manera rápida, aunque también fue parte de un régimen importante de ejercicio y dieta.