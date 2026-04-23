Majida Issa explota contra quienes difunden video tras ataque en la producción: “Me parece inmensamente cruel”

La reconocida actriz colombiana Majida Issa, famosa por su interpretación de ‘La Diabla’ en la exitosa saga, rompió el silencio tras el violento ataque ocurrido el pasado sábado 18 de abril contra el equipo de producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’. El incidente, registrado en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, dejó un saldo de dos trabajadores fallecidos y ha conmocionado a la industria del entretenimiento en el país.

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A través de un video difundido en sus canales oficiales, Issa expresó el profundo impacto que el evento ha tenido en el equipo técnico y artístico. “Estos días han sido devastadores, principalmente para las familias de nuestros compañeros y para las casi 500 personas que trabajamos en esta producción”, manifestó la actriz, visiblemente afectada.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de la actriz fue el cuestionamiento ético sobre la circulación de videos de cámaras de seguridad que captaron el momento exacto de la agresión. Issa calificó la difusión de estos contenidos como un acto de crueldad hacia los deudos de las víctimas.

“Se han dedicado a compartir ese video espeluznante sin pensar en la mamá, en el hermano o en la familia de la víctima. Me parece inmensamente irrespetuoso e inmensamente cruel. Les pido a todos empatía, compasión y solidaridad”, sentenció la intérprete.

Asimismo, aclaró que la saturación de mensajes y llamadas de medios de comunicación ha sido el motivo por el cual decidió no conceder entrevistas, priorizando el respeto al duelo de las familias de Henry y Nico, los integrantes del equipo fallecidos en el cumplimiento de sus labores.

El suceso ha reavivado el debate nacional sobre la seguridad de los equipos de televisión cuando graban en zonas críticas o espacios públicos. No obstante, Majida Issa —quien ha sido una de las fundadoras del sindicato de actores en Colombia y defensora histórica de los derechos laborales— fue enfática en diferenciar la precariedad laboral del hecho criminal ocurrido en Los Laches.

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“Nuestra tragedia fue producto de un acto cruelmente violento de una persona demente”, aseguró. Si bien reconoció que las mesas de trabajo para mejorar las condiciones del gremio audiovisual deben continuar, pidió que no se utilice este hecho violento como bandera de protesta para temas que, según su criterio, no guardan relación directa con el ataque.

La actriz también aprovechó el espacio para informar que la producción está brindando apoyo psicológico y psiquiátrico a los trabajadores que presenciaron los hechos. En cuanto a los heridos, trajo un mensaje de esperanza al confirmar que uno de sus compañeros se encuentra en proceso de recuperación satisfactoria.

Finalmente, Issa cerró su mensaje con una reflexión sobre la cultura de la violencia en redes sociales: “No se apaga la violencia con violencia ni el odio con odio. Tengan cuidado con lo que comparten porque no saben si es cierto y pueden hacer más daño”.