“Nos ponen en riesgo por ahorrar”: el fuerte reclamo de Francisca Estévez tras muertes durante grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’

El violento incidente ocurrido el pasado sábado 18 de abril en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, ha conmocionado a la industria del entretenimiento en Colombia. Durante el rodaje de la nueva entrega de la producción Sin senos sí hay paraíso, un ataque con arma blanca dejó tres personas muertas, incluidos dos miembros del equipo técnico, y una cuarta persona bajo pronóstico reservado. El hecho ha desatado una ola de críticas liderada por la actriz Francisca Estévez, quien cuestiona los actuales protocolos de seguridad en las producciones nacionales.

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Según los reportes oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, las grabaciones se desarrollaban con normalidad cuando un hombre, identificado como José Cubillos García, de 23 años, se aproximó al equipo de producción. Versiones preliminares indican que el sujeto agredió directamente en el cuello a una de las víctimas, provocándole una herida mortal de inmediato.

La situación desencadenó una confrontación física entre el agresor y otros miembros del equipo técnico presentes en el lugar. En medio del altercado, Cubillos García hirió de gravedad a otras dos personas antes de fallecer en el sitio de los hechos. Las autoridades confirmaron las identidades de dos de los fallecidos vinculados a la producción: Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo. Una tercera persona herida fue trasladada de urgencia al Hospital San Ignacio, donde permanece bajo estricta vigilancia médica.

De acuerdo con las declaraciones del comandante Giovanni Cristancho, el agresor tenía antecedentes recientes. Apenas dos días antes del ataque, Cubillos había sido interceptado por la Policía tras agredir al personal de seguridad de un centro médico cercano, ocasión en la que se le incautó un arma blanca. No obstante, el individuo logró obtener un nuevo elemento cortopunzante para ejecutar el ataque del sábado.

La tragedia ha provocado una reacción inmediata de figuras importantes del gremio. Francisca Estévez, reconocida por su papel protagónico en la serie La primera vez, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo no solo al acto violento, sino a lo que ella denomina una “negligencia sistémica” por parte de las productoras.

Francisca Estévez denuncia negligencia Foto: x

“Cada día se vive más negligencia de las productoras hacia el crew. Cuando estás dispuesto a bajar costos como sea, es inevitable que empiecen a aparecer las consecuencias. Basta ya con ponernos en riesgo por ahorrar”, manifestó la actriz a través de sus redes sociales oficiales.

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Estévez subrayó que el esquema de seguridad, que normalmente consiste en un joven con radio y chaleco, resulta insuficiente para manejar entornos urbanos de alta complejidad. Según su postura, este suceso no debe verse como un hecho aislado, sino como la consecuencia directa de la reducción de presupuestos destinados a la protección del personal técnico y actoral. Sus declaraciones han sido respaldadas por otros sectores de la industria, que exigen una revisión urgente de las garantías laborales en locación.

La seguridad en los rodajes en zonas críticas de Bogotá ha sido un tema de debate recurrente entre los sindicatos de trabajadores audiovisuales. Aunque las productoras suelen contratar empresas de seguridad privada y solicitar acompañamiento policial, la denuncia de Estévez sugiere una brecha creciente entre las necesidades del terreno y la inversión administrativa.

Hasta el momento, las casas productoras responsables de Sin senos sí hay paraíso no han emitido un comunicado oficial que detalle los protocolos vigentes al momento del ataque ni las medidas que tomarán para indemnizar a las familias de los fallecidos. Entretanto, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del ataque que terminó con la vida del agresor y de dos trabajadores que cumplían con su jornada laboral.