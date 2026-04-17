Detienen a reconocido cantante estadounidense tras presuntamente hallar restos de una niña de 14 años en su carro

La industria del entretenimiento en Estados Unidos se encuentra conmocionada tras confirmarse la detención de David Anthony Burke, conocido mundialmente por su nombre artístico D4vd. El músico de 21 años fue arrestado este jueves por el Departamento de Policía de Los Ángeles en el marco de la investigación por la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años cuyos restos fueron localizados en septiembre pasado en un vehículo registrado a nombre del artista.

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El caso, que ha mantenido un estricto sello judicial durante meses, se remonta al 8 de septiembre de 2025. Según documentos judiciales obtenidos por la cadena BBC, las autoridades acudieron a un depósito de vehículos remolcados en Hollywood tras recibir reportes sobre un olor fétido que emanaba de un Tesla. Al inspeccionar el maletero delantero del automóvil, propiedad de Burke, los investigadores hallaron el cuerpo de la menor en avanzado estado de descomposición.

Celeste Rivas Hernández, hija de inmigrantes salvadoreños y residente de Lake Elsinore, había sido reportada como desaparecida en abril de 2024. La joven se había ausentado de su hogar en ocasiones anteriores, pero su rastro se perdió definitivamente meses antes del macabro hallazgo. Los informes forenses preliminares indicaron que el cuerpo presentaba indicios de haber permanecido en el vehículo durante varias semanas.

A pesar de la gravedad de la detención, los representantes legales de David Burke han mantenido una postura firme respecto a su inocencia. En declaraciones recogidas por medios estadounidenses, la defensa afirmó:

“La evidencia real en este caso mostrará que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que él no fue la causa de su muerte”.

Asimismo, subrayaron que, hasta el momento, el artista ha sido detenido bajo sospecha y no se ha presentado una acusación formal por parte de la justicia. Se espera que Burke comparezca ante la Oficina del Fiscal de Distrito el próximo lunes para determinar el curso del proceso penal. Por ahora, el cantante permanece recluido sin derecho a fianza.

D4vd alcanzó la fama internacional de manera meteórica gracias a éxitos como “Here With Me” y, paradójicamente, “Romantic Homicide”, una balada que se volvió viral en TikTok y que hoy es objeto de análisis por parte de usuarios en redes sociales debido a su letra. Su ascenso lo llevó a colaborar con figuras como The Kid LAROI, ser telonero de SZA y crear el himno oficial para el videojuego Fortnite.

Sin embargo, las repercusiones profesionales tras la investigación han sido inmediatas. El cantante canceló su gira mundial por Estados Unidos y en varios festivales reconocidos, entre ellos el festival Estéreo Picnic, poco después de los primeros registros policiales. Además, marcas como Hollister y Crocs han retirado su imagen de sus campañas, mientras que la cantante Kali Uchis anunció la retirada de su colaboración titulada “Crashing” de las plataformas digitales.

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La conexión entre la víctima y el artista sigue siendo uno de los puntos clave para los investigadores. Entre los detalles revelados en el expediente, destaca que la joven poseía un tatuaje con la inscripción “Shhh…” en el dedo índice, una marca casi idéntica a una que posee el cantante. Además, se investiga una mansión en Hollywood Hills, alquilada por el equipo de Burke, donde presuntamente la joven pudo haber pasado tiempo antes de su fallecimiento.

Por el momento, el médico forense de Los Ángeles no ha hecho pública la causa oficial de la muerte, clasificando el proceso como una investigación abierta. La comunidad latina en California y los seguidores del género indie-pop aguardan la audiencia del lunes para conocer si la fiscalía presentará cargos formales de asesinato contra una de las promesas más brillantes de la música actual.