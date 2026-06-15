La astrología continúa despertando interés entre miles de personas que buscan pistas sobre su futuro, ya sea en temas relacionados con el amor, el trabajo, la salud o las finanzas. Por eso, revisar el horóscopo se ha convertido en una costumbre cada vez más frecuente para quienes creen en la influencia de los astros.

Horóscopo de este domingo 14 de junio, según Nana Calistar: estos son los vaticinios para cada uno de los signos

En este escenario, Nana Calistar destaca como una de las personalidades más reconocidas en México dentro del mundo de las predicciones.

Gracias a su estilo auténtico y cercano, ha logrado captar la atención de una amplia comunidad que sigue con interés sus recomendaciones y mensajes diarios.

Uno de los aspectos que más valoran sus seguidores es la forma en que comunica sus pronósticos. En lugar de recurrir a explicaciones complejas o términos difíciles de interpretar, apuesta por un lenguaje sencillo, directo y fácil de comprender.

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025. Foto: Montaje SEMANA |X: @NanaCalistar - Getty Images

Horóscopo de este lunes 15 de junio

Aries

“La vida comenzará a abrirte puertas muy interesantes en cuestiones laborales, Aries, pero dependerá completamente de ti saber cuál cruzar. No todas las oportunidades que brillan son oro y no todo lo que parece atractivo terminará beneficiándote”.

Tauro

“Ya deja de disfrazarte para caerle bien a todo mundo, Tauro. Una de las lecciones más importantes que te tocará aprender a esta segunda mitad de junio es que quien realmente te quiere lo hará por lo que eres y no por la versión que intentas mostrar para agradar. Has perdido demasiado tiempo tratando de cumplir expectativas ajenas, cambiando ciertas actitudes o quedándote callado para evitar conflictos”.

Géminis

“Traerás los sentimientos algo revueltos durante estos días, Géminis. Habrá momentos en los que la nostalgia se sentará contigo a tomar café y te hará cuestionarte muchas cosas relacionadas con el amor, las relaciones y los caminos que has elegido. Podrías sentir que el amor no se ha comportado justamente contigo o que las cosas no han salido como esperabas”.

Cáncer

“Se vienen movimientos importantes en tu vida, Cáncer, y más vale que abras bien los ojos porque muchas de las oportunidades que llegarán durante esta segunda mitad de junio podrían definir gran parte de tu futuro. Has pasado demasiado tiempo esperando señales, respuestas o el momento perfecto para actuar, pero la realidad es que ese momento ya llegó”.

Leo

“Ya estuvo bueno de cargar costales que no te corresponden. Hay situaciones que te han quitado el sueño, que te han hecho sentir culpable y hasta responsable de errores ajenos, pero esta semana la vida te pondrá frente al espejo para que entiendas algo muy importante: no todo lo que salió mal fue por tu culpa. Aprende a perdonarte, a dar una segunda oportunidad y a dejar de castigarte por decisiones que tomaste con el corazón y no con mala intención”.

Virgo

“Se vienen días de mucho movimiento para ti, Virgo, y aunque eres de los signos que siempre busca tener todo bajo control, en esta ocasión la vida te demostrará que no todo se puede planear con regla, libreta y calendario. Habrá cambios de última hora, invitaciones inesperada, decisiones que tendrás que tomar sobre la marcha y situaciones que te sacarán de tu zona de confort. No te asustes ni te pongas de malas, porque precisamente en esos cambios estará la oportunidad que llevas meses esperando”.

Libra

“Deja de seguir cargando problemas ajenos como si fueran tuyos, Libra. Tienes la mala costumbre de querer arreglarle la vida a medio mundo mientras tus propios asuntos se quedan esperando turno. Esta segunda mitad de junio te hará entender que ayudar está muy bien, pero no a costa de tu tranquilidad, de tu tiempo ni de tu salud emocional. Hay personas que ya se acostumbraron a que siempre estés disponible para resolverles los problemas, escuchar sus dramas o sacarlas de apuros, pero cuando eres tú quien necesita apoyo, desaparecen más rápido que quincena en fin de semana”.

Escorpio

“Llegó el momento de hacer limpieza en tu vida, Escorpio. Ya no puedes seguir cargando situaciones, personas y recuerdos que hace mucho tiempo dejaron de aportarte algo bueno. Esta segunda mitad de junio viene con energía de renovación, de cierres y de nuevos comienzos. Aunque al principio ciertos cambios te saquen de tu zona de confort, terminarás agradeciendo cada uno de ellos porque te ayudarán a recuperar la paz que habías perdido por estar pensando demasiado en problemas que ni siquiera te correspondían”.

Sagitario

“Ya es momento de que pongas orden en ciertos aspectos de tu vida, Sagitario. Últimamente has andado tan enfocado en tus propios asuntos, preocupaciones y planes ue sin darte cuenta has descuidado a personas que realmente te quieren y han estado contigo cuando más lo has necesitado. No se trata de vivir para los demás, pero tampoco de actuar como si nadie importara”.

Capricornio

“Se aproximan días de reflexión profunda, Capricornio. La vida comenzará a mover ciertas piezas que llevaban mucho tiempo estancadas y aunque al principio podrías sentir incertidumbre, terminarás comprendiendo que todo sucede por una razón. Hay cambios que llegan para sacudir estructuras, romper rutinas y obligarte a salir de lugares donde ya no estabas creciendo. No le temas a lo que viene porque gran parte de esos movimientos terminan favoreciéndote”.

Acuario

“Se empiezan a mover energías muy importantes en tu vida, Acuario, y aunque en la últimas semanas has sentido que caminas contra corriente, poco a poco comenzarás a recuperar el rumbo. Hay planes que parecían detenidos, sueños que habías guardado en el cajón y metas que dejaste abandonados por estar resolviendo problemas ajenos. Ya es momento de dejar de vivir para los demás y comenzar a construir la vida que realmente deseas”.

Piscis

“Las cosas comenzarán a acomodarse poco a poco en tu economía, Piscis. Después de semanas en las que sentías que el dinero entraba por una puerta y salía por tres, finalmente verás una mejoría que te permitirá respirar con más tranquilidad. Sin embargo, no te emociones de más ni empieces a gastar como si te hubieras sacado la lotería. Lo que viene es una etapa de estabilidad, pero dependerá mucho de la manera en que administres tus recursos. Aprende desde ahora a guardar para tiempos difíciles porque más adelante agradecerás haber sido precavido”.