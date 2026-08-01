Ricardo Montaner aplaza su concierto en Cali por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

El concierto de Ricardo Montaner, programado para el 6 de agosto en el Centro de Convenciones Verde Arena de Cali, fue aplazado luego de que la capital del Valle del Cauca fuera confirmada como sede de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

La decisión fue anunciada por la empresa organizadora del espectáculo, la cual explicó que los operativos especiales de seguridad, movilidad y logística previstos para la ceremonia de investidura de De La Espriella hacen inviable la realización del evento en la fecha inicialmente pactada. De acuerdo con el comunicado, la reprogramación para el próximo 28 de octubre de 2026 busca garantizar las condiciones necesarias para el público, el artista y el equipo de producción. Además, las boletas adquiridas conservarán su validez para la nueva fecha sin que los asistentes deban realizar trámites adicionales.

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, prevista para el 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, marcará un hecho inédito al convertirse en la primera ceremonia de transmisión de mando que se realizará fuera de Bogotá.

Nueva temporada

‘Betty la Fea: la historia continúa’, con: Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Hay nuevas villanas que se interponen a este amor que sigue vivo. Foto: Prime Video

Prime Video confirmó el estreno de la tercera temporada de Betty, la fea: la historia continúa, la secuela de la emblemática telenovela colombiana creada por Fernando Gaitán. La producción, que debutó el 19 de julio de 2024, se ha consolidado como uno de los títulos latinoamericanos más exitosos del servicio de streaming y ya suma dos temporadas emitidas. La tercera temporada llegará el próximo 28 de agosto de 2026 y continuará explorando la vida de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza más de dos décadas después.

El elenco principal volverá a estar encabezado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, acompañados por Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Julián Arango, Mario Duarte, Julio César Herrera, Rodrigo Candamil y Juanita Molina, entre otros actores que han dado continuidad al universo de Ecomoda.

Acusado por abuso

Además de actor, Jared Leto consolidó su carrera como vocalista y fundador de la banda de rock alternativo Thirty Seconds to Mars. Foto: WireImage

Jared Leto, actor y músico estadounidense ganador del Óscar por su interpretación en Dallas Buyers Club y líder de la banda 30 Seconds to Mars, enfrenta nuevas acusaciones de conducta sexual delictiva. Un documental de la BBC titulado Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret recoge los testimonios de cuatro mujeres que aseguran haber sido víctimas de comportamientos inapropiados del artista entre 2002 y 2016, cuando eran menores de edad. La investigación de la BBC señala que parte de los testimonios fueron corroborados con fotografías, mensajes y declaraciones de testigos.

Frente al caso, que se encuentra aún en el terreno de las denuncias públicas, Jared Leto ha negado categóricamente las acusaciones y ha asegurado que “nunca ha agredido sexualmente a nadie” en su vida. Estas nuevas revelaciones se suman a señalamientos previos publicados en 2025 por Air Mail, cuando otras nueve mujeres acusaron al actor de conducta sexual inapropiada.

Nuevo álbum

Karol G sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, No me arrepiento de sentir tanto, que estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 7 de agosto. El anuncio se produjo durante su último concierto en Toronto, Canadá, como parte de su gira mundial Viajando por el Mundo Tropitour, donde presentó la portada del proyecto y compartió con el público uno de los momentos más comentados de la velada.

Este será el séptimo álbum de estudio de la artista antioqueña y llega poco más de un año después del fenómeno internacional de Tropicoqueta. Aunque Karol G no reveló el listado completo de canciones ni las colaboraciones que integrarán el disco, dejó entrever que se trata de un trabajo profundamente personal, acompañado de una nueva estética visual inspirada en los años 2000.

Faceta como actor

Los negocios de Cristiano Ronaldo no se limitan al deporte. Gracias a sus inversiones, acumula una fortuna superior a los 1.300 millones de dólares. Foto: Photo by Al Nassr Club of Saudi Arabia/HAndout/Anadolu Agency via Getty Images

Cristiano Ronaldo sumará un nuevo capítulo a su carrera, esta vez lejos de las canchas. El futbolista portugués debutará como actor en Day 1s, una serie dramática ambientada en el competitivo mundo de los representantes de futbolistas y desarrollada junto al cineasta británico Matthew Vaughn, reconocido por dirigir X-Men: First Class y la saga Kingsman. La producción contará además con la participación del actor Damian Lewis, conocido por sus papeles en Homeland y Billions, quien interpretará al protagonista, el agente británico Stanley Dalton. Ronaldo no solo aparecerá en pantalla, sino que también ejercerá como productor ejecutivo dentro de la compañía que fundó junto a Vaughn.

La producción ya inició rodaje en Londres y se espera que pronto sea revelado el personaje que interpretará Cristiano Ronaldo. Dentro del elenco confirmado está la aparición de Thierry Henry, el rapero Dave y la actriz Carlotta Banat.

Llega al Movistar Arena

Reykon presentará este 2026 su álbum ‘No se te olvidó’. Foto: Roxeny Velásquez

Reykon confirmó que se presentará el próximo 7 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, en lo que será uno de los conciertos más importantes de su trayectoria. El anuncio llega después de años de expectativa entre sus seguidores. La presentación buscará hacer un recorrido por la carrera del intérprete de éxitos del género urbano, consolidado como una de las voces más reconocidas de la música colombiana. “Este concierto nace de la gente. Durante mucho tiempo me preguntaron cuándo llegaría este momento y hoy puedo decir que ya es una realidad”, afirmó el cantante.

La preventa estará disponible entre el 3 y el 5 de agosto. Además, el artista habilitó el sitio web noseteolvido.com para que sus seguidores puedan registrarse y acceder a una preventa exclusiva que comenzará el 4 de agosto al mediodía y se extenderá hasta el 5 de agosto. La venta para el público general se iniciará el 5 de agosto al mediodía.