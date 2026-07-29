Rey Felipe VI de España estará en Cali: confirmó su asistencia a la posesión del electo presidente Abelardo De La Espriella

El electo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, confirmó este miércoles que el rey Felipe VI de España viajará a Cali el próximo 7 de agosto para asistir al acto de posesión del presidente Abelardo De La Espriella en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Confirman lugar de posesión del presidente Abelardo De La Espriella: será en el USC Arena, auditorio de la Universidad Santiago de Cali

“Su Majestad el Rey Felipe VI de España confirmó su asistencia a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella”, señaló el electo vicepresidente en su cuenta de la red social X.

Restrepo precisó que: “Es una noticia que refleja la fortaleza de una relación histórica entre Colombia y España y el interés compartido de seguir estrechando los lazos de cooperación entre nuestros países”.

También aseguró que durante el encuentro se reafirmará el compromiso de trabajar “por una agenda conjunta que fortalezca la inversión, la cooperación y el intercambio entre dos naciones unidas por profundos vínculos históricos y culturales. En la Patria Milagro entendemos que las relaciones internacionales tienen un propósito claro: generar resultados para la gente, ampliar oportunidades y llevar más bienestar a quienes más lo necesitan”.

La posesión será en la Arena USC

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en diálogo con SEMANA, confirmó que el lugar de posesión del presidente Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto, será la Arena USC, auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali, sede Pampalinda.

Este auditorio, el más grande y moderno del suroccidente colombiano, tiene una capacidad para 2.800 personas.

La noticia fue confirmada tras un consejo de seguridad en el que participó la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali. Allí se descartaron otros lugares, como la Plaza de Cayzedo, la Base Aérea Marco Fidel Suárez y el Centro de Convenciones Valle del Pacífico.

Aunque estaba previsto que la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella se realizara en el departamento del Cauca, se anunció que el evento de transición de mando se hará en Cali, Valle del Cauca, el próximo 7 de agosto.