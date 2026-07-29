Periodista de Noticias Caracol se pronunció sobre incómoda situación y expuso un indignante tema: “Me siento mujer y soy una mujer”

Noticias Caracol se ha consolidado como uno de los noticieros con mayor reconocimiento en la televisión colombiana, gracias a su cobertura permanente de los acontecimientos más relevantes del país y del mundo. Con el paso de los años, el informativo ha fortalecido su vínculo con la audiencia mediante un estilo periodístico caracterizado por la inmediatez, el análisis y la diversidad de contenidos.

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El espacio informativo también se ha convertido en una plataforma para periodistas y presentadores que han ganado reconocimiento por su profesionalismo, experiencia y capacidad para comunicar los hechos de interés nacional e internacional. Su trabajo ha contribuido a posicionar al noticiero como uno de los principales referentes del panorama informativo colombiano.

Además de ofrecer un amplio cubrimiento de la actualidad, Noticias Caracol ha mantenido una programación variada que incluye secciones de política, economía, deportes, entretenimiento y reportajes especiales. Esta combinación de contenidos, junto con el estilo de quienes conducen cada emisión, ha permitido que el informativo conserve una amplia aceptación entre los televidentes y continúe siendo una de las principales opciones para mantenerse al tanto de las noticias.

No obstante, una de las que se robó las miradas fue Luisa Fernández Soto, quien integra el grupo de periodistas de este formato. La comunicadora ha cautivado con su trabajo, su dedicación y su estilo a lo largo del tiempo.

Pese a que su labor periodística suele ser el foco de reacciones positivas en plataformas digitales, en esta ocasión Fernández Soto dio de qué hablar con un video que subió a su cuenta de TikTok.

La mujer publicó un clip en el que abordó una situación bastante incómoda que ha enfrentado y que consideró importante mencionarles a sus seguidores. En las imágenes se la ve bastante incómoda al referirse a opiniones ajenas, las cuales se centran en su tono de voz.

Luisa quiso enfocarse en el hecho de que estas palabras nunca la habían afectado, pero tampoco le daban igual, por lo que llegó a un punto de su vida en el que se cuestionó si una gripa haría que su voz sonara más gruesa ante el micrófono, en medio de un evento al que asistiría.

Allí fue cuando recordó aquellos comentarios que recibe, en los que cuestionan su forma de vestir y su tono de voz, al calificarlos como algo “masculino”. La periodista fue clara al señalar que esto ya no debería estar pasando, pese al humor negro que se da en algunos momentos.

“Te ves como un machito, te vistes como un hombrecito, hablas como un machito… esa voz es fingida (…) En pleno 2026, ¿todavía la gente se concentra en los gustos de alguien, en la forma de vestir?”, dijo en el clip.

“¿Usted todavía cree que los carros son para los niños y las muñecas para las niñas? ¿Usted sí cree que si me visto con camisa y pantalón soy un hombre? Me siento como una mujer, y soy una mujer”, agregó.

Luisa Fernández indicó que ya no se debía clasificar todo como femenino o masculino, pues eso no existía en su realidad. La comunicadora apuntó que había temas más importantes en el mundo que entrometerse en la vida de otros.

“Usted no se mete en política, usted se mete en la vida de los demás. Miren, como mujer, porque me siento una mujer y soy una mujer, entendí que para expresarme, vestir y sentir, borré por completo las categorías masculinas y femeninas, y hay cosas más importantes para debatir”, concluyó.