MinTransporte entra al tablero: la posición de la entidad frente al escándalo de Gabriela Muñoz en la Aerocivil

Ante los medios de comunicación, la ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, realizó un pronunciamiento acerca de las recientes denuncias de irregularidades de contratación que rodean a la exfuncionaria Gabriela Muñoz y a la Aeronáutica Civil.

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La ministra recalcó que ha estado pidiendo todos los detalles acerca de este hecho, para poder esclarecer si realmente se han presentado anomalías en la entidad aeronáutica. Asimismo, mencionó que ha estado al tanto desde hace varias semanas sobre el asunto:

“El 16 de julio le ordené al director de la Aerocivil, por medios directos y personales, pero también a través de todos los medios de comunicación, divulgar ampliamente los procesos de contratación de la entidad e invitar abiertamente al público a participar, porque tengo alertas y no me voy a quedar callada”.

No obstante, Rojas mencionó que aún no ha recibido toda la información del caso, el cual considera que “es una falta de respeto”.

#ACTUALIDAD | La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció sobre las denuncias que rodean a la exfuncionaria Gabriela Muñoz y la Aerocivil.



Reveló que solicitó el detalle completo de los contratos de prestación de servicios para revisar las alertas sobre… pic.twitter.com/8hfdU7FRHe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 29, 2026

“Tomaré todas las acciones, porque a mí no se me puede ocultar información, ni a nadie. Seguiré tomando todas las acciones necesarias y, antes de irse, en este poco tiempo que queda, tienen que dejar las cuentas claras. Hay varios procesos de contratación”, comentó la ministra de Transporte.

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