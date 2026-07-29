No se quedó en redes: administración Galán cita a comparecer al conductor de la camioneta blanca que se subió al separador en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó que identificó al conductor implicado en manejar una camioneta que se subió en un separador para evitar el tráfico.

¿Todo vale por evitar el trancón? La polémica maniobra de una camioneta sobre un separador en Bogotá

La entidad, que forma parte de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, compartió la noticia en redes sociales e indicó que, además de identificar al responsable del hecho, este ya fue citado a comparecer por las infracciones cometidas para aplicar el proceso sancionatorio correspondiente.

“Este salvaje en la vida creyó que una camioneta 4x4 le daba permiso para subirse al separador, atravesar una ciclorruta y hacer un giro, poniendo en riesgo la vida de quienes se movilizaban por ese sector. Pero no vamos a permitir que esas conductas queden impunes. El propietario del vehículo ya fue citado a comparecer y el proceso sancionatorio por estos hechos ya comenzó”, comentó la Secretaría de Movilidad por medio de su cuenta de X.

Asimismo, la entidad reiteró el llamado a la ciudadanía para que siga compartiendo imágenes y videos de aquellos conductores que no respetan las normas establecidas por el Código Nacional de Tránsito.

La Secretaría señaló que, por medio de estas publicaciones en redes sociales, se puede generar una cultura vial más sostenible, así como promover una mejor movilidad en la capital de Colombia.

“Si eres testigo de una maniobra temeraria que ponga en riesgo la vida, grábala o tómale una foto, súbela a tus redes sociales, etiquétanos y usa el numeral #SalvajesEnLaVía. Indícanos la fecha, la hora, el lugar y, muy importante, la placa del vehículo. Juntos construimos una movilidad más segura”.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

A través de las publicaciones en redes, se conocieron las acciones de un conductor que manejaba una camioneta blanca de la marca Nissan y pasó por encima de un separador para evadir el tráfico.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado martes 28 de julio de 2026, sobre la calle 116 con carrera 71, en la localidad de Suba.

🚨🚨🚨 ¡PASAMOS DEL IMBECIL DEL SPARK AZUL AL IMBECIL DE LA NISSAN!



¡Y para colmo debe 3.6 millones de pesos en multas de tránsito! 😡



Parece que algunos ciudadanos intentan no usar lo que tenemos en la cabeza.



Pido urgentemente a @CarlosFGalan y a @SectorMovilidad la sanción… pic.twitter.com/A7bygxjv5v — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) July 29, 2026

Este caso generó el rechazo de varios ciudadanos, quienes manifestaron que cometer maniobras así trae consigo riesgos para los peatones que circulan en el sector, así como para los ciclistas que hacen uso del carril exclusivo.

El video también llegó a manos de funcionarios del Distrito, entre ellos el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien comparó el acto con el del conductor del Spark azul que intentó subir a un puente peatonal el pasado 20 de julio.

“¡Pasamos del imbécil del Spark azul al imbécil de la Nissan! Y para colmo debe 3,6 millones de pesos en multas de tránsito. Parece que algunos ciudadanos intentan no usar lo que tenemos en la cabeza. Pido urgentemente al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Movilidad la sanción correspondiente a este descarado”, exclamó.