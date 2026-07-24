Cuatro días después de que un Chevrolet Spark azul desatara indignación al intentar subir por un puente peatonal en la carrera 68 con calle 26, en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán reveló nuevos detalles del caso y confirmó que las autoridades ya ubicaron al propietario que figura registrado del vehículo.

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El episodio, ocurrido el 20 de julio, quedó grabado en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el automóvil invade un puente destinado exclusivamente para peatones, además de poner en riesgo a las personas que transitaban por el lugar y afectar la infraestructura.

Tras la difusión de esos videos, la Secretaría Distrital de Movilidad inició la búsqueda de los responsables. Este viernes, 24 de julio Galán informó que funcionarios de la entidad se desplazaron hasta Zipaquirá, donde reside el propietario registrado del vehículo, para notificarlo de las sanciones que se impondrán por lo ocurrido.

Durante una conversación telefónica, cuyo contenido fue divulgado por el mandatario, el hombre aseguró que había vendido el carro hace aproximadamente cinco meses, aunque reconoció que nunca realizó el traspaso de los documentos, por lo que el automóvil continúa legalmente a su nombre.

Frente a esa situación, Galán fue enfático al señalar que vender un vehículo no libera automáticamente de las responsabilidades legales.

“El propietario del vehículo tiene una responsabilidad porque sigue siendo el propietario del vehículo y, por lo tanto, tiene una responsabilidad por lo que se haga con el vehículo”, afirmó el alcalde.

El mandatario explicó que este caso deja una importante lección para quienes venden un automóvil: realizar el traspaso de manera inmediata, ya que, mientras el vehículo continúe registrado a nombre del antiguo propietario, este podría responder por infracciones, accidentes o cualquier hecho en el que se vea involucrado el automotor.

Además, Galán confirmó que las autoridades ya identificaron a la persona que, al parecer, conducía el Spark azul el día de los hechos, por lo que también será sancionada. Según explicó, el vehículo no solo intentó subir al puente peatonal, sino que además circulaba con las placas ocultas, una conducta que dificulta la identificación del automotor y constituye otra infracción.

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El alcalde también aseguró que, de acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el vehículo tendría antecedentes por otras infracciones de tránsito, por lo que insistió en que no se permitirá que este tipo de comportamientos queden impunes.

Finalmente, agradeció a los ciudadanos que compartieron videos e información sobre el caso, ya que, según indicó, su colaboración fue determinante para ubicar tanto al propietario registrado como al presunto conductor. “No vamos a permitir que actos como este sigan sucediendo en Bogotá”, concluyó.