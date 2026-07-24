Bogotá y una tragedia vial que no cede durante la administración Galán

Los accidentes viales son uno de los problemas que más preocupan en materia de tránsito y movilidad en Bogotá, donde cada año miles de ciudadanos fallecen a causa de varios factores, ya sean humanos, mecánicos, ambientales o de la vía.

Alarmante salto en la movilidad vial en Colombia: Más de 3.000 fallecidos durante el primer cuatrimestre de 2026

Este último factor es inquietante, dado que la presencia de huecos y el mal estado de la calle pueden terminar siendo diferenciales en cualquier siniestro.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, que fue entregada por derecho de petición de la concejala Diana Diago, un total de 1.409 personas fallecieron en siniestros viales entre el 1.° de enero de 2024 y el 31 de mayo de 2026.

Según las autoridades, estas muertes se debieron al mal estado de la vía, la presencia de huecos o irregularidades en la calzada.

La infraestructura vial vuelve a ser objeto de cuestionamientos tras conocerse nuevas cifras sobre accidentes en Bogotá. Foto: X - @BogotaTransito

La concejala comentó que la información suministrada refiere que, durante los primeros cinco meses del actual año, han fallecido en promedio dos personas al día en siniestros viales vinculados con estas hipótesis.

Asimismo, Diago informó que, según el informe, las principales víctimas de estos siniestros fueron motociclistas.

En 2026 han fallecido 283 personas, de las cuales el 49,1 % pertenecían a este grupo; el resto fueron peatones (35,7 %), ciclistas (11,7 %), pasajeros (2,1 %) y conductores (1,4 %).

Además, la cabildante indicó que entre enero de 2024 y mayo de 2026 fueron registrados 29.129 siniestros viales que, según la respuesta a su derecho de petición, estuvieron asociados con el mal estado de la infraestructura vial.

¿Cuáles son las localidades con mayores cifras de siniestros viales?

Diania Diago, para seguir presentando los casos de siniestros viales vinculados con el mal estado de vías, compartió cuáles localidades de Bogotá han registrado los mayores números:

Kennedy: 595 siniestros. Puente Aranda: 373 siniestros. Engativá: 353 siniestros. Suba: 334 siniestros. Bosa: 326 siniestros. Usaquén: 271 siniestros. Ciudad Bolívar: 249 siniestros. Fontibón: 229 siniestros. Teusaquillo: 215 siniestros. Rafael Uribe Uribe: 214 siniestros.

“Las cifras demuestran que este no es un problema aislado. Hay localidades donde los huecos y el deterioro de las vías se han convertido en un factor recurrente de accidentes mortales. Cada hueco que no se tapa representa un riesgo para miles de ciudadanos que transitan diariamente por las vías de Bogotá”, afirmó Diago.

La concejal Diana Diago propuso fortalecer el mantenimiento de la infraestructura vial como medida para mejorar la seguridad en las calles de Bogotá. Foto: SDM

Ante estos hechos, la concejala también hizo un llamado a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán para que presente un plan de choque con el objetivo de intervenir de manera prioritaria aquellas vías de la capital que presentan los mayores deterioros.

Además, le pide a la alcaldía acelerar la recuperación de la malla vial y garantizar mejores condiciones seguras para peatones, motociclistas, ciclistas, conductores y pasajeros.