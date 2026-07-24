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Domingo de cierres en Bogotá: este es el plan de movilidad por la Media Maratón y las Pruebas Saber 11

Los cierres viales se aplicarán entre el 25 y el 26 de julio en corredores como la carrera 60, la calle 63, la carrera séptima, la avenida NQS y la calle 92.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

24 de julio de 2026 a las 11:23 a. m.
Más de 40.000 corredores participarán en la Media Maratón de Bogotá, mientras cerca de 91.653 estudiantes presentarán las Pruebas Saber 11 en distintos puntos de la ciudad.
Más de 40.000 corredores participarán en la Media Maratón de Bogotá, mientras cerca de 91.653 estudiantes presentarán las Pruebas Saber 11 en distintos puntos de la ciudad. Foto: Colprensa - Catalina Olaya y Icfes

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, pondrá en marcha este domingo 26 de julio de 2026 un plan de tránsito para brindar la mejor circulación de cara a los eventos de la Media Maratón de Bogotá y las Pruebas Saber 11.

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Ambas jornadas coincidirán durante el mismo día, generando que miles de ciudadanos de la capital se vayan a movilizar para dirigirse a estos destinos.

Según los datos del distrito, se espera que la carrera de maratón tenga la presencia de más de 40.000 corredores, mientras que alrededor de 91.653 estudiantes estarán presentes en las Pruebas Saber 11 en 202 sitios de aplicación de la ciudad.

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Cerca de 91.653 estudiantes presentarán las Pruebas Saber 11 este domingo 26 de julio en 202 sitios de aplicación habilitados en Bogotá. Foto: Icfes - API

Teniendo en cuenta este aspecto, la alcaldía implementará un Plan de Manejo de Tránsito con cierres viales, desvíos, así como un despliegue operativo para poder gestionar el tráfico.

Para ello, se dispondrá de cerca de 150 personas, entre ellas Guías de Movilidad, Agentes Civiles de Tránsito, Policías de Tránsito y Gerentes en Vía, los cuales van a estar distribuidos en varios puntos estratégicos para poder garantizar un viaje seguro para los ciudadanos que se movilicen en la jornada.

Sobre los horarios de cada evento, los participantes que van a estar en la Media Maratón fueron citados desde las 6:00 a.m. en el Parque Simón Bolívar, sitio en donde será el punto de salida y llegada de la competencia.

La aplicación oficial de la Media Maratón de Bogotá permite seguir a los corredores en tiempo real, consultar resultados y conocer los recorridos del evento.
El Parque Simón Bolívar será el punto de partida y llegada de la Media Maratón de Bogotá, que contará con recorridos de 10 y 21 kilómetros. Foto: Composición Semana/ Página oficial Media Maratón de Bogotá

Por su parte, los estudiantes de las Pruebas Saber 11 tienen que estar en los sitios de aplicación a más tardar a las 6:55 a.m., debido a que el examen empieza a partir de las 7:30 a.m.

Adicionalmente, para poder garantizar una mejor movilidad para los usuarios de transporte público dentro del transcurso de la Media Maratón de Bogotá, los servicios duales modificarán de forma temporal sus recorridos, desde el comienzo de la operación y hasta las 12:00 del mediodía.

Estos cambios temporales se enfocarán en los servicios que circulan por la carrera Séptima y la troncal Caracas. Se recomienda que los usuarios de TransMilenio consulten de forma previa los recorridos que vayan a realizar de cara a los eventos programados.

Así serán los cierres viales en Bogotá de cara a la Media Maratón y las Pruebas Saber 11

El desarrollo de la carrera va a tener cierres viales entre el 25 y el 26 de julio en corredores como la carrera 60, la calle 63, la calle 26, la carrera séptima, la avenida NQS y la calle 92.

Este es el cronograma programado para la Media Maratón y los cierres que habrá en Bogotá:

Recorrido Media Maratón 21 km

Carrera 60 entre calles 63 y 53Cierre total de la calzada occidental12:00 del 25 de julio12:00 del 26 de julio
Calle 63 entre carreras 60 y 68Cierre total de la calzada sur12:00 del 25 de julio15:00 del 26 de julio
Calle 63 entre carreras 68 y 60Cierre total de la calzada norte21:00 del 25 de julio15:00 del 26 de julio
Calle 53 entre carreras 60 y 24Cierre total de la calzada sur7:30 del 26 de julio9:30 del 26 de julio
Carrera 24 entre calles 53 y 45Cierre total7:30 del 26 de julio10:10 del 26 de julio
Parkway entre calle 45 y carrera 19Cierre total de la calzada occidental7:30 del 26 de julio10:30 del 26 de julio
Carrera 19 entre diagonal 36 y calle 32Cierre total7:30 del 26 de julio10:45 del 26 de julio
Calle 32 entre carrera 19 y avenida 28Cierre total de la calzada sur7:30 del 26 de julio10:45 del 26 de julio
Avenida 28 entre calles 32 y 26Cierre total de la calzada norte7:30 del 26 de julio10:45 del 26 de julio
Calle 26 entre avenida 28 y carrera SéptimaCierre total de la calzada norte7:30 del 26 de julio10:50 del 26 de julio
Carrera Séptima entre calles 26 y 32Cierre total7:30 del 26 de julio10:50 del 26 de julio
Carrera Séptima entre calles 32 y 36Cierre total de la calzada oriental7:30 del 26 de julio10:50 del 26 de julio
Carrera Séptima entre calles 36 y 72Cierre total de la calzada occidental7:30 del 26 de julio11:10 del 26 de julio
Calle 72 entre carrera séptima y carrera 13Cierre total de la calzada norte7:30 del 26 de julio11:25 del 26 de julio
Carrera 13 entre calles 72 y 74Cierre total7:30 del 26 de julio11:30 del 26 de julio
Calle 74 entre carreras 13 y 15Cierre total7:30 del 26 de julio11:30 del 26 de julio
Carrera 15 entre calles 72 y 92Cierre total7:30 del 26 de julio11:55 del 26 de julio
Calle 92 entre carreras 15 y 13ACierre total de las dos calzadas7:30 del 26 de julio12:00 del 26 de julio
Calle 92 entre carrera 15 y conectante a la Av. NQSCierre total de la calzada norte7:30 del 26 de julio12:10 del 26 de julio
Avenida NQS entre calles 92 y 71ACierre de dos carriles de la calzada occidental6:00 del 26 de julio12:30 del 26 de julio
Calle 71A entre avenida NQS y carrera 50Cierre total7:30 del 26 de julio12:35 del 26 de julio
Carrera 50 entre calles 71A y 68Cierre total7:30 del 26 de julio12:35 del 26 de julio
Avenida NQS entre calles 68 y 63GCierre total de la calzada lenta7:30 del 26 de julio12:45 del 26 de julio
Calle 63G entre avenida NQS y carrera 36ACierre total7:30 del 26 de julio12:45 del 26 de julio
Carrera 36A entre calles 63G y 63Cierre total7:30 del 26 de julio12:50 del 26 de julio
Calle 63 entre carreras 36A y 60Cierre total de la calzada norte7:30 del 26 de julio13:00 del 26 de julio

Recorrido Media Maratón 10 km

Carrera 60 entre calles 63 y 53Cierre total de la calzada occidental12:00 del 25 de julio15:00 del 26 de julio
Carrera 60 entre calles 53 y 42Cierre total de las dos calzadas9:00 del 26 de julio11:30 del 26 de julio
Calle 53 entre carreras 60 y 66ACierre total de las dos calzadas9:00 del 26 de julio11:00 del 26 de julio
Calle 44 entre carreras 60 y 52Cierre total de las dos calzadas9:00 del 26 de julio11:30 del 26 de julio
Calle 53 entre carreras 60 y 24Cierre total de la calzada sur9:00 del 26 de julio12:00 del 26 de julio
Carrera 27 entre calles 51 y 53Cierre total9:00 del 26 de julio12:00 del 26 de julio
Calle 51 entre carrera 27 y avenida carrera 24Cierre total9:00 del 26 de julio12:00 del 26 de julio
Carrera 24 entre calles 53 y 51Cierre total9:00 del 26 de julio12:10 del 26 de julio
Calle 53 entre carreras 60 y 24Cierre total de la calzada norte9:30 del 26 de julio12:45 del 26 de julio
Carrera 60 entre calles 53 y 63Cierre total de la calzada oriental9:00 del 26 de julio13:00 del 26 de julio

Vías alternas

Ante los cierres previstos de cara al evento, habrá corredores habilitados como vías alternas mientras se lleva a cabo la Media Maratón, siendo estos:

  • Carrera 30 (sentido sur-norte)
  • Calle 13 (sentidos oriente – occidente y occidente – oriente)
  • Av. Circunvalar (sentidos norte-sur y sur-norte)
  • Av. 68 (sentido norte-sur)
  • Av. Boyacá (sentidos norte-sur y sur-norte)
  • Av. Ciudad de Cali (sentidos norte-sur y sur-norte)
  • Calle 80 (sentidos oriente–occidente y occidente – oriente)
  • Av. Las Américas (sentidos oriente–occidente y occidente–oriente)
  • Carrera 13 (sentidos norte-sur)
  • Av. La Esperanza (sentido occidente-oriente)
  • Calle 72 (sentidos oriente–occidente y occidente - oriente)
  • Calle 100 (sentidos oriente–occidente y occidente–oriente).