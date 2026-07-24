La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, pondrá en marcha este domingo 26 de julio de 2026 un plan de tránsito para brindar la mejor circulación de cara a los eventos de la Media Maratón de Bogotá y las Pruebas Saber 11.

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Ambas jornadas coincidirán durante el mismo día, generando que miles de ciudadanos de la capital se vayan a movilizar para dirigirse a estos destinos.

Según los datos del distrito, se espera que la carrera de maratón tenga la presencia de más de 40.000 corredores, mientras que alrededor de 91.653 estudiantes estarán presentes en las Pruebas Saber 11 en 202 sitios de aplicación de la ciudad.

Cerca de 91.653 estudiantes presentarán las Pruebas Saber 11 este domingo 26 de julio en 202 sitios de aplicación habilitados en Bogotá. Foto: Icfes - API

Teniendo en cuenta este aspecto, la alcaldía implementará un Plan de Manejo de Tránsito con cierres viales, desvíos, así como un despliegue operativo para poder gestionar el tráfico.

Para ello, se dispondrá de cerca de 150 personas, entre ellas Guías de Movilidad, Agentes Civiles de Tránsito, Policías de Tránsito y Gerentes en Vía, los cuales van a estar distribuidos en varios puntos estratégicos para poder garantizar un viaje seguro para los ciudadanos que se movilicen en la jornada.

Sobre los horarios de cada evento, los participantes que van a estar en la Media Maratón fueron citados desde las 6:00 a.m. en el Parque Simón Bolívar, sitio en donde será el punto de salida y llegada de la competencia.

El Parque Simón Bolívar será el punto de partida y llegada de la Media Maratón de Bogotá, que contará con recorridos de 10 y 21 kilómetros. Foto: Composición Semana/ Página oficial Media Maratón de Bogotá

Por su parte, los estudiantes de las Pruebas Saber 11 tienen que estar en los sitios de aplicación a más tardar a las 6:55 a.m., debido a que el examen empieza a partir de las 7:30 a.m.

Adicionalmente, para poder garantizar una mejor movilidad para los usuarios de transporte público dentro del transcurso de la Media Maratón de Bogotá, los servicios duales modificarán de forma temporal sus recorridos, desde el comienzo de la operación y hasta las 12:00 del mediodía.

Estos cambios temporales se enfocarán en los servicios que circulan por la carrera Séptima y la troncal Caracas. Se recomienda que los usuarios de TransMilenio consulten de forma previa los recorridos que vayan a realizar de cara a los eventos programados.

Así serán los cierres viales en Bogotá de cara a la Media Maratón y las Pruebas Saber 11

El desarrollo de la carrera va a tener cierres viales entre el 25 y el 26 de julio en corredores como la carrera 60, la calle 63, la calle 26, la carrera séptima, la avenida NQS y la calle 92.

Este es el cronograma programado para la Media Maratón y los cierres que habrá en Bogotá:

Recorrido Media Maratón 21 km

Carrera 60 entre calles 63 y 53 Cierre total de la calzada occidental 12:00 del 25 de julio 12:00 del 26 de julio Calle 63 entre carreras 60 y 68 Cierre total de la calzada sur 12:00 del 25 de julio 15:00 del 26 de julio Calle 63 entre carreras 68 y 60 Cierre total de la calzada norte 21:00 del 25 de julio 15:00 del 26 de julio Calle 53 entre carreras 60 y 24 Cierre total de la calzada sur 7:30 del 26 de julio 9:30 del 26 de julio Carrera 24 entre calles 53 y 45 Cierre total 7:30 del 26 de julio 10:10 del 26 de julio Parkway entre calle 45 y carrera 19 Cierre total de la calzada occidental 7:30 del 26 de julio 10:30 del 26 de julio Carrera 19 entre diagonal 36 y calle 32 Cierre total 7:30 del 26 de julio 10:45 del 26 de julio Calle 32 entre carrera 19 y avenida 28 Cierre total de la calzada sur 7:30 del 26 de julio 10:45 del 26 de julio Avenida 28 entre calles 32 y 26 Cierre total de la calzada norte 7:30 del 26 de julio 10:45 del 26 de julio Calle 26 entre avenida 28 y carrera Séptima Cierre total de la calzada norte 7:30 del 26 de julio 10:50 del 26 de julio Carrera Séptima entre calles 26 y 32 Cierre total 7:30 del 26 de julio 10:50 del 26 de julio Carrera Séptima entre calles 32 y 36 Cierre total de la calzada oriental 7:30 del 26 de julio 10:50 del 26 de julio Carrera Séptima entre calles 36 y 72 Cierre total de la calzada occidental 7:30 del 26 de julio 11:10 del 26 de julio Calle 72 entre carrera séptima y carrera 13 Cierre total de la calzada norte 7:30 del 26 de julio 11:25 del 26 de julio Carrera 13 entre calles 72 y 74 Cierre total 7:30 del 26 de julio 11:30 del 26 de julio Calle 74 entre carreras 13 y 15 Cierre total 7:30 del 26 de julio 11:30 del 26 de julio Carrera 15 entre calles 72 y 92 Cierre total 7:30 del 26 de julio 11:55 del 26 de julio Calle 92 entre carreras 15 y 13A Cierre total de las dos calzadas 7:30 del 26 de julio 12:00 del 26 de julio Calle 92 entre carrera 15 y conectante a la Av. NQS Cierre total de la calzada norte 7:30 del 26 de julio 12:10 del 26 de julio Avenida NQS entre calles 92 y 71A Cierre de dos carriles de la calzada occidental 6:00 del 26 de julio 12:30 del 26 de julio Calle 71A entre avenida NQS y carrera 50 Cierre total 7:30 del 26 de julio 12:35 del 26 de julio Carrera 50 entre calles 71A y 68 Cierre total 7:30 del 26 de julio 12:35 del 26 de julio Avenida NQS entre calles 68 y 63G Cierre total de la calzada lenta 7:30 del 26 de julio 12:45 del 26 de julio Calle 63G entre avenida NQS y carrera 36A Cierre total 7:30 del 26 de julio 12:45 del 26 de julio Carrera 36A entre calles 63G y 63 Cierre total 7:30 del 26 de julio 12:50 del 26 de julio Calle 63 entre carreras 36A y 60 Cierre total de la calzada norte 7:30 del 26 de julio 13:00 del 26 de julio

Recorrido Media Maratón 10 km

Carrera 60 entre calles 63 y 53 Cierre total de la calzada occidental 12:00 del 25 de julio 15:00 del 26 de julio Carrera 60 entre calles 53 y 42 Cierre total de las dos calzadas 9:00 del 26 de julio 11:30 del 26 de julio Calle 53 entre carreras 60 y 66A Cierre total de las dos calzadas 9:00 del 26 de julio 11:00 del 26 de julio Calle 44 entre carreras 60 y 52 Cierre total de las dos calzadas 9:00 del 26 de julio 11:30 del 26 de julio Calle 53 entre carreras 60 y 24 Cierre total de la calzada sur 9:00 del 26 de julio 12:00 del 26 de julio Carrera 27 entre calles 51 y 53 Cierre total 9:00 del 26 de julio 12:00 del 26 de julio Calle 51 entre carrera 27 y avenida carrera 24 Cierre total 9:00 del 26 de julio 12:00 del 26 de julio Carrera 24 entre calles 53 y 51 Cierre total 9:00 del 26 de julio 12:10 del 26 de julio Calle 53 entre carreras 60 y 24 Cierre total de la calzada norte 9:30 del 26 de julio 12:45 del 26 de julio Carrera 60 entre calles 53 y 63 Cierre total de la calzada oriental 9:00 del 26 de julio 13:00 del 26 de julio

Vías alternas

Ante los cierres previstos de cara al evento, habrá corredores habilitados como vías alternas mientras se lleva a cabo la Media Maratón, siendo estos: